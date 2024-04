Céline Dion: su Prime Video l'attesissimo documentario sulla lotta alla malattia

Sta per arrivare su Prime Video uno dei documentari più attesi dell'anno: I Am Céline Dion, un’istantanea di un momento cruciale nella vita e nella carriera di una tra le più riconosciute e rispettate artiste di successo nella storia della musica pop: la lotta alla malattia. Era il 2022 quando, in lacrime, Celine Dion annunciava al mondo intero di essere affetta da una malattia neurologica rara che le provoca smasmi ma anche impossibilità di avere il controllo sui propri muscoli e sulle proprie corde vocali. Si chiama sindrome della persona rigida ed è una malattia invalidante che Celine Dion sta affrontando con forza e determinazione e che racconterà presto nel suo nuovo documentario diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor disponibile su Prime Video.

I Am Céline Dion: cosa dobbiamo aspettarci

Questa esplorazione intima porta gli spettatori in un viaggio nel passato e nel presente di Celine, mentre rivela la sua battaglia contro la Sindrome della Persona Rigida (Stiff Person Syndrome - SPS) e gli sforzi fatti per continuare a esibirsi per i suoi amati e fedeli fan. Il documentario cattura la vita privata mai raccontata di una superstar globale, partendo dalle incursioni nel suo guardaroba couture, tra gli effetti personali, sino ad arrivare al tempo trascorso in studio di registrazione. Un’emozionante, energica e poetica lettera d’amore alla musica. I Am: Celine Dion racconta più di un anno di riprese mentre la leggendaria cantante affronta il percorso per una vita vera e autentica con la malattia.

Si tratta di un documentario che ci offre uno sguardo crudo e onesto nel dietro le quinte della lotta che l’iconica superstar ha intrapreso contro una malattia che le ha cambiato la vita. Come una lettera d'amore ai suoi fan, questo documentario d’ispirazione mette in luce la musica che ha guidato la sua vita, mostrando anche la resilienza dello spirito umano.

I Am Céline Dion: quando esce su Prime Video

I Am Céline Dion è disponibile su Prime Video in tutto il mondo dal 25 giugno 2024.

Il documentario è stato prodotto da Irene Taylor, Stacy Lorts e Julie Begey Seureau per Vermilion Films e Tom Mackay per Sony Music Vision. Dave Platel e Denis Savage sono executive producer per Les Productions Feeling, insieme a Shane Carter per Sony Music Entertainment Canada e a Krista Wegener per Sony Music Vision. La vendita è stata negoziata da Sony Music Vision.