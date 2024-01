La commedia agrodolce da vedere su Prime Video e quell'assurda legge sugli orfani

Il più bel secolo della mia vita

Su Prime Video è disponibile in streaming il film Il più bel secolo della mia vita, diretto da Alessandro Bardani (da una pièce teatrale di Bardani e Luigi Di Capua) e con protagonisti Sergio Castellitto e Valerio Lundini.

Questo film prende spunto, come si legge nei titoli di testa, da una discutibile legge in vigore in Italia, il dl 196 del 30 giugno 2003 o "Codice in materia di protezione dei dati personali".

All'articolo 93 comma 2, questo decreto legge stabilisce che "Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata [...], possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento".

In pratica, questo significa che i figli non riconosciuti hanno diritto a conoscere il nome della madre che li ha abbandonati dopo il parto solo se arrivano a compiere 100 anni: ed è da questo aspetto che, appunto, trae ispirazione il film, come spieghiamo in questa recensione che inizia con la trama (senza spoiler) di Il più bel secolo della mia vita.

Di cosa parla Il più bel secolo della mia vita

Il film inizia con una scena in bianco e nero, in cui si vede il piccolo Gustavo che trascina un grosso crocifisso nel giardino dell'orfanotrofio dove si trova, lo appoggia a una specie di porta da calcio improvvisata e gli fa fare da portiere tirando un pallone che stacca il braccio al Cristo in croce, beccandosi la punizione della suora che lo scopre.

Salto avanti di una novantina d'anni ed eccoci al presente. Giovanni, un ragazzo adottato, fa parte di un'associazione di orfani che si batte per far cambiare quell'assurda legge: per riuscirci, ha trovato l'unico orfano centenario e su indicazione del presidente dell'associazione lo deve portare a Roma per un incontro con la ministra dell'Interno, che gli consegnerà l'ormai antico fascicolo personale.

Giovanni è pieno di entusiasmo, e anche parecchio logorroico, mentre invece l'anziano Gustavo è tutt'altro che mansueto: è sarcastico, pungente, anche un po' perfido a dirla tutta, e non ha davvero voglia di conoscere l'identità della donna che lo ha abbandonato.

L'incontro tra Gustavo e Giovanni, e il loro viaggio on the road, daranno quindi vita a una serie di circostanze divertenti ma anche amare, attraverso cui si conosceranno meglio e anche il pubblico potrà saperne di più sulle loro storie. Ma noi ci fermiamo per non fare spoiler e vi invitiamo a guardare il trailer ufficiale di Il più bel secolo della mia vita.

Perché vedere "Il più bel secolo della mia vita"

In questo film si mescolano due ingredienti apparentemente opposti, ovvero l'allegria e la malinconia. Il cinismo di Gustavo e la parlantina di Giovanni fanno sorridere più volte, dando vita a situazioni divertenti ai limiti del grottesco.

Dall'altra parte, però, c'è il senso di ingiustizia dei figli non riconosciuti dalle madri biologiche, e il difficile rapporto con i genitori adottivi. E in questo senso il ruolo di Carla Signoris nei panni di Gianna è struggente.

Così durante tutta la visione si alternano risate e riflessioni, comicità e il vero dramma che vivono circa 400.000 persone in Italia. Il risultato è appunto un film agrodolce, che si lascia guardare con piacere e che, soprattutto, ha il merito di far luce su una legge italiana francamente assurda (e infatti criticata anche dall'UE), perché, banalmente, impedisce ai figli non riconosciuti non solo di conoscere le proprie origini, ma anche di poter accedere a informazioni importantissime dal punto di vista sanitario (pensiamo a una malattia ereditaria, ad esempio). Non una cosa da poco per una "semplice" commedia.

Voto: 7.5