Il film da guardare se a Natale starete con genitori e suoceri

L’8 dicembre su Prime Video è uscito il film Il tuo Natale o il mio 2 (titolo originale Your Christmas or mine 2), sequel della commedia romantica natalizia inglese che uscì lo scorso anno.

Se per le prossime feste avete in programma di stare con la vostra famiglia e quella della vostra dolce metà, questo potrebbe essere il film giusto da vedere per "prepararvi psicologicamente". Il perché lo spieghiamo in questa recensione, ma prima un riassunto senza spoiler della trama di questo film.

Di cosa parla "Il tuo Natale o il mio 2"

Il primo film si concludeva con il ricongiungimento tra James/Hubert (Asa Butterfield, noto per Sex Education, Il bambino con il pigiama a righe) e Hailey (Cora Kirk), grazie alla famiglia di lei che ha portato il ragazzo da loro soprannominato "Gilet" alla nobile magione degli Hughes duchi di Gloucester, dove Hailey era rimasta intrappolata nella bufera con il duca Humphrey Hughes.

Quindi, insomma, le famiglie Taylor e Hughes si sono conosciute: ora è passato un anno, James e Hailey sono sempre insieme e innamorati, e si sono chiariti con le rispettive famiglie che, nella loro enorme differenza di ceto, censo ed estrazione sociale, approvano e sostengono la relazione.

Nel frattempo il duca Humphrey (Alex Jennings) si è fidanzato con la scrittrice americana Diane (Jane Krakowski), e per Natale ha pensato bene di riunire la sua famiglia e quella dei Taylor in una vacanza sulle Alpi austriache.

Purtroppo i Taylor rifiutano la generosa offerta del duca di pagare per tutti, e così Geoff (Daniel Mays) sbaglia a prenotare nel tentativo di risparmiare qualche soldo: invece che al lussuoso Hotel Schafberg (montagna della pecora) prenota nella malandata stamberga Bergschaf (la pecora di montagna), ma mica se ne accorge subito.

Lui e la moglie Kath (Angela Griffin) se ne accorgono solo quando l'auto che li aspetta all'aeroporto (ma che in realtà aspettava gli Hughes, di cui trasporta i bagagli) li porta in un hotel pazzesco il cui concierge li accoglie e li porta in una suite grande come mezza montagna per un trattamento all inclusive. I "poveri" Hughes invece finiscono nella stamberga, tra caproni e mancanza di elettricità, con le valigie dei Taylor.

Anche stavolta ci sarà una tempesta a tenere Hailey e James separati, ma stavolta con le famiglie "giuste". Prima di ricongiungersi, però, Hailey troverà qualcosa nei bagagli altrui, e da lì inizierà un equivoco imbarazzantemente comico. Non diciamo altro ma vi invitiamo a guardare il trailer in lingua originale di Your Christmas or mine 2.

Perché vedere "Your Christmas or mine 2"

Se il primo capitolo di questa storia tra Hailey e James iniziava male (ancora non capiamo come possano essersi scambiati treno senza incrociarsi sui binari) ma finiva bene, questo sequel che ha perso il punto di domanda nel titolo ci è sembrato più coerente dall'inizio alla fine.

Certo, la trama e il lieto fine si possono intuire all'incirca dai titoli di testa, ma non è certo per una storia ricca di colpi di scena che si guardano certi film, a maggior ragione se li si vede dopo un abbondante pasto festivo.

Decisamente più apprezzabile, dal nostro personalissimo punto di vista, è il modo in cui vengono rappresentate, pur entro i confini della rom-com, le dinamiche che si innescano quando si riuniscono per le feste le famiglie di due persone che hanno una relazione.

Che la sia prima o la centesima volta, certe tensioni, certe situazioni e anche certi malintesi sono all'ordine del giorno, in occasioni del genere, e pur con il "filtro" britannico è facile riconoscersi in Your Christmas or mine 2.

Il finale è scontato così come i principali passaggi chiave, ma se ci si sofferma in quelle scene di confronto tra i Taylor e gli Hughes è inevitabile sorridere di quello che si vede sullo schermo, e ripensare a quello che si è vissuto in prima persona. Se per questo Natale avete in programma una riunione con i genitori e parenti del/la vostro/a fidanzato/a o del/la vostro/a coniuge, vi consigliamo caldamente la visione di Il tuo Natale o il mio 2. E auguri...

Voto: 6.5