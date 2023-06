Il film brutto del 2002 che i nostalgici di Ritorno al Futuro (non) devono vedere

Gary Oldman e James Marsden in Interstate 60

Vi capita mai di imbattervi, nello scrolling tra i video sui social, in una scena di qualche vecchio film che vi incuriosisce, per cui guardate tutto il video e vorreste saperne di più, allora cercate tra i commenti se qualche anima persa come voi ha già chiesto il titolo del film e ha avuto risposte non sarcastiche e quando trovate il titolo andate a cercare se c'è in streaming su una delle svariate piattaforme a cui siete abbonati?

A noi è successo con un estratto di Interstate 60, film del 2002 diretto da Bob Gale, disponibile su Prime Video. Appena lo abbiamo trovato lo abbiamo iniziato a vedere, convinti che quella scena vista e le poche righe di presentazione fossero più che sufficienti a inquadrare il classico film commedia-fantastico con poche pretese (ma della durata di quasi due ore, comunque).

Ma abbiamo sbagliato, peccando di hybris, perché già solo la presentazione di Prime Video avverte: "Dal creatore di Ritorno al futuro". E in quanto estremi fan della saga di Marty e Doc, avremmo dovuto fermarci lì e cercare informazioni prima di iniziare la visione del film. Per risparmiarvi questo errore, nel caso condividiate con noi l'amore per quei tre film che purtroppo o per fortuna non saranno mai quattro, ecco la nostra recensione 21 anni in ritardo di Interstate 60, un film consigliato (solo per le ragioni sbagliate) ai fan di Ritorno al Futuro.

Di cosa parla Interstate 60

Il film inizia con un prologo in un bar narrato dal protagonista Neal (che ammette subito di non essere stato presente all'evento, e non vi aspettate spiegazioni in merito), in cui un tizio a caso racconta a un suo amico che facendo ricerche per una tesi si è accorto che nella mitologia americana (intendendo non quella dei nativi, ma quella degli statunitensi discendenti dei coloni e immigrati vari) mancano figure presenti invece in altre culture che hanno un filino più storia, cioè tutte le altre, di esseri magici che esaudiscono desideri.

Interviene un altro tizio a caso (che io riconosco, è quello della scena che mi ha incuriosito) che interviene che invece c'è un essere magico che si chiama O.W. Grant (one wish grant, un desiderio garantito) che esaudisce desideri sulla statale 60, un tizio figlio di uno gnomo irlandese e una donna Cheyenne, coi capelli rossi irlandesi e il cravattino rosso fiammante.

Un tizio da cui è meglio stare lontani, ammonisce l'uomo che so capace di grandi cose (come convincerti a vedere un film con una sola scena su Facebook), e se ne va, mentre l'amico del ricercatore scopre che non esiste una statale 60 e quindi quell'uomo era solo un ubriaco.

Ma non è così, perché nel secondo prologo chi vediamo? Incredibile ma vero, Michael J Fox, nella piccola parte di un business man che esprime un desiderio "sbagliato" proprio davanti a O. W. Grant. Che quindi esiste eccome, e fine dei prologhi, andiamo a conoscere il protagonista.

Neal Oliver (James Marsden) è un ragazzo "nato del sesso sbagliato, del colore sbagliato e con una famiglia con troppi soldi", per usare la definizione della sua psicanalitica fidanzata, che ha una spiegazione per tutto, anche per il fatto che il suo ragazzo è ossessionato da una bionda che vede nei suoi sogni e poi dipinge.

Sì perché Neal è un aspirante pittore, che affida le scelte della sua vita a un sito che dice solo sì o no, che non apre le buste dei college per cui fa domanda perché convinto che siano sempre solo rifiuti e oggi compie 22 anni. Si reca quindi al ristorante per un pranzo di compleanno con la famiglia.

Il padre, avvocato, lo ha raccomandato per una prestigiosa facoltà di legge e gli ha regalato una macchina che in realtà vorrebbe lui, mentre quello che Neal vorrebbe è "una risposta sulla mia vita".

Esprime il desiderio a voce alta perché così lo convince a fare il cameriere del ristorante che gli porge la torta, e che noi riconosciamo subito (anche perché è Gary Oldman): è O. W. Grant, che esaudisce il suo desiderio e gli fa cadere un secchio di metallo in testa mentre il padre gli enuncia le qualità della macchina da crisi di mezza età che gli ha regalato. Il ragazzo muore e il film insegna che la risposta nella vita è la morte? No affatto.

Scena dopo, Neal si sveglia in ospedale, capisce che giorno e ora è, arriva la sorella a cui dice che "mi hanno detto che mi tengono qui in osservazione", fa due chiacchiere con la sorella su quanto sia fissato il padre sulla roba del tramandare lo studio di avvocato al figlio e poi riceve la visita di un medico che deve testare le risposte neurologiche.

E chi è il dottore? Christopher Lloyd, che gli fa un bel test che non vi spoileriamo. Anzi, ci fermiamo qui perché abbiamo già detto i due motivi veri per guardare Interstate 60 se siete fan di Ritorno al Futuro.

Perché (non) vedere Interstate 60, nonostante i buoni voti

Avete presente quando avete scoperto che, nella prima versione, Ritorno al futuro si chiamava Spaceman from Pluto, la macchina del tempo era un frigorifero e al posto del cane Einstein c'era una scimmia, ma poi la produzione ha fatto capire che erano tutte cose da cambiare pesantemente?

Ecco, Interstate 60 è un film che probabilmente Bob Gale ha potuto scrivere e dirigere in virtù del successo della saga creata con Robert Zemeckis, grazie al quale aveva creato una grande rete di contatti (nel film oltre a Oldman c'è Chris Cooper che quell'anno vinse un Oscar, Amy Smart, Kurt Russel e appunto le star di Hill Valley) e anche l'autorità di dire "questo lo faccio come dico io".

Ma il risultato è così imbarazzante che questo resta il primo e unico lungometraggio diretto da Bob Gale, che poi si è dato alla creazione di storie per fumetti, anche della DC Comics.

Come si può già capire da un paio di passaggi citati prima (quella di Neal che si risveglia in ospedale e non sa dove e quando è ma un secondo dopo dice alla sorella cosa gli hanno ordinato i medici è perfetta, ma anche la questione delle lettere mai aperte che resta appesa lì non è male), la trama di questo film semplicemente non sta in piedi, ed è un mistero che nessuno del grande cast abbia detto qualcosa al regista.

L’idea è anche simpatica, ma sembra sviluppata e girata da un gruppo di ragazzi neanche tanto bravi (stavamo per scrivere un giovane Dawson Leery). E fa capire perché le carriere di Gale e Zemeckis si siano separate così tanto dopo l’esordio comune.

Resta il piacere di rivedere nello stesso film, anche se non nella stessa scena, i nostri amati Michael J Fox e Christopher Lloyd, ma per il resto di Interstate 60 si salva ben poco, a parte la scena che ci ha incuriosito spingendoci a vedere tutto il film.

Tuttavia per questa volta non daremo il nostro voto, per "protesta" contro il 7.4 di IMDB (a fronte di un incasso al botteghino di soli 8.449 dollari, secondo Wikipedia) frutto di recensioni entusiaste ("definizione di gemma sottovalutata" "uno dei migliori film che abbia visto") che non capiamo se ironiche, generate da bot o da troll o semplicemente frutto di allucinazione collettiva. E non diciamo di un secchio caduto in testa per non cadere nel banale.

Voto: n.g.