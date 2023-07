Jack Ryan dopo quattro stagioni non aveva più molto da dire

Jack Ryan 4

Jack Ryan, la serie di Prime Video con John Krasinski protagonista, torna con le ultime sei puntate, per salutare definitivamente il suo agente segreto, ora alle prese con complotti e un passato poco pulito della CIA. Il risultato finale però è solamente lontano parente delle prime due stagioni, è una grossa delusione, un buco nell’acqua che si poteva e doveva evitare. Chissà cosa ne starà pensando lassù Tom Clancy del brutto trattamento riservato alla sua creatura preferita.

Jack Ryan 4: la trama

La quarta ed ultima stagione di Jack Ryan vedrà il nostro protagonista (sempre interpretato da John Krasinski) che assieme a Wright (Betty Gabriel) dovrà far fronte ai lavori e alle decisioni del Congresso degli Stati Uniti, per quello che riguarda un fattore chiave: se lui e Wright diventeranno non più Direttore e vicedirettore ad interim della CIA, ma ricopriranno questo incarico in modo ufficiale e permanente.

Dovranno però vedersela con l’astuto Senatore Henshaw (Derek Cecil) ma anche con gli scheletri negli armadi lasciati da Tom Miller (John Schwab) il precedente direttore dell’Agenzia, che minacciano di creare scandali politici a profusione. A complicare le cose, si aggiunge anche la figura di Dominga Chavez (Michael Peña) un pericoloso ed imprevedibile figuro le cui intenzioni e idee non appaiono ancora chiare, ma certamente molto più ciniche di quelle di Jack e dei suoi. Assieme ai fidi James Greer (Wendell Pierce) e Mike Novembre (Michael Kelly), Jack dovrà muoversi con circospezione per frenare quel narcotraffico le cui origini e finalità, rischiano di generare scandali a catena in grado di travolgere tutto e tutti. Ma non sarà affatto facile salvare capra e cavoli, anche perché nella partita entrerà il temibile Bill Tuttle (Michael McElhatton).

Il peso di un’eredità cinematografica non da nulla

Tom Clancy ne ha scritti tanti di romanzi di spionaggio, anzi si può dire che il suo apporto al genere abbia infine saputo influenzare in modo unico non solo la concezione della spia, ma più ancora la sua definizione anche in ambito videoludico, oltre che seriale e cinematografico.

L’elenco che ha preceduto Jack Ryan di Amazon Prime, del resto, conta alcuni cult leggendari, su tutti Caccia ad Ottobre Rosso con Alec Baldwin e Sean Connery, uno dei migliori Spy Thriller degli anni ’80, per poi passare al mitico Harrison Ford, che in Sotto il Segno del Pericolo e Giochi di Potere, colse due successi al botteghino non da niente, per quanto poi non amasse particolarmente il personaggio di Jack Ryan, definendolo troppo classico e demodé. Andò forse meglio con Ben Affleck in Al Vertice della Tensione, film molto sottovalutato, così così a Chris Pine in Jack Ryan - L'iniziazione. Ecco allora spuntare nel 2018 Carlton Cuse e Graham Roland, che chiamano John Krasinski e mischiano le fonti originali con il nuovo mondo incasinato del terzo millennio, tra terrorismo islamico, narcotraffico, Est Europa in bilico tra guerra e pace, politici corrotti e doppiogiochisti di varia natura. La serie si conclude con sei puntate che arrivano quasi per dovere, con una sospensione a causa del Covid che ha lasciato l'amaro in bocca ai fan e il profondo mutamento dello scacchiere internazionale che ha ridimensionato anche Jack Ryan.

Questo è e rimane un personaggio che per quanto reinventato, è sempre stato ancorato alla visione che gli Stati Uniti avevano di sé un tempo, durante la Guerra Fredda. Quest'ultima stagione, a causa anche della scarsa vena di scrittura, diventa quindi una sorta di agonia, incapace imitare la bontà delle prime due.

Un finale mesto per una serie inespressa

Jack Ryan poteva e doveva salutarci in modo migliore. Ma qui tutto il cast appare ben poco ispirato, soprattutto John Krasinski, ancora più ingessato del solito e che in breve tramuta il suo protagonista in una specie di macho invincibile, distante da quel dualismo, da quell’idealismo contrastante, che fin dagli inizi, più di trent'anni orsono, fece di questo agente la perfetta antitesi al cinico snobismo di James Bond.

Jack Ryan ad essere completamente onesti, non è mai stata una serie brutta, ma non è stata mai neppure qualcosa di particolarmente eclatante o grandioso, né dal punto di vista visivo, denunciando una certa carenza di mezzi quasi vintage, né narrativo, con l'effettiva difficoltà nel non scadere nel già visto e già sentito. Un compito non facile soprattutto per quello che riguarda un genere come quello dello spionaggio, che dopo la saga di Jason Bourne, ha rinnegato la classicità dei tempi che furono.

Il personaggio appare fuori tempo massimo rispetto a quella vulnerabilità che si vuole oggi da un eroe maschile, ma ancor più in generale, il dilemma morale, che era stato sempre così interessante nelle prime due stagioni, qui sostanzialmente più che sparire, viene ridotto di profondità. Il che è un altro sintomo di una pigrizia di scrittura abbastanza palese. La sensazione generale è che la produzione, lo stesso Krasinski, abbiano voluto semplicemente mettere la parola fine in virtù di un atto dovuto, qualcosa che da un certo punto di vista è apprezzabile, dall'altro rende logicamente chiaro il sensibile calo qualitativo dell'insieme.

Qui ci troviamo con una trama sconclusionata, passaggi a vuoto evidenti e un Jack Ryan che alla fine è invincibile tanto da essere quasi fastidioso. Peccato, non avrebbe mai fatto la storia del genere, ma prometteva cinque anni fa di essere qualcosa di più di un'operazione pigramente commerciale.

Voto: 5