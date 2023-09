Tutti (o quasi) i motivi per non guardare il film King of Killers

Alain Moussi e Frank Grillo in King of Killers

Il 22 settembre su Prime Video è uscito King of Killers, film d'azione con protagonista Alain Moussi, attore e stuntman canadese esperto di arti marziali, una specie di aspirante Jean-Claude Van Damme.

Se non lo avete ancora visto, siete ancora in tempo per lasciarlo perdere e guardare qualunque altra cosa. Il perché lo spieghiamo in questa recensione, ma prima proviamo a riassumere la trama di King of Killers.

Di cosa parla King of Killers

Marcus Garan (Alain Moussi) è un killer professionista, che agisce su indicazione dell'amico Robert (Stephen Dorff) per conto dei servizi segreti americani. Una notte esegue un compito (con un paio di baffi finti di cui non capiamo l'utilità) e fa per tornare a casa, ma Robert gli dice che la notte dopo dovrà svolgere un altro lavoro molto importante, e poco importa se è l'anniversario di matrimonio di Marcus.

Il giorno dopo Marcus si sveglia nella sua casa perfetta con una moglie e una figlia così sdolcinatamente perfette da far venire la carie, ma è subito chiaro che questa perfezione sarà rovinata irrimediabilmente.

E infatti Marcus, che si era organizzato per fare il suo lavoro e poi correre dalla moglie per celebrare l'anniversario, ammazza chi deve ammazzare ma poi si rende conto che la moglie l'ha seguito, rimanendo uccisa anche lei nella sparatoria.

Marcus è sconvolto e decide di mollare il suo lavoro per dedicarsi solo alla figlia, ma un giorno riceve uno strano invito da un certo Roman Korza (lo scozzese Gianni Capaldi): partecipare a una specie di gara per trovare e uccidere Jorg Drakos (Frank Grillo), il re dei killer, una leggenda nel settore degli assassini seriali.

Cosa succederà non ve lo diciamo per non spoilerare, nel malaugurato caso vogliate comunque vederlo. In ogni caso, questo è il trailer in italiano di Killers.

Perché NON guardare King of Killers

Sinceramente, l'unico motivo in qualche modo sensato per guardare King of Killers è perché nel cast c'è Marie Avgeropoulos, la mitica Octavia di The 100. Attualmente è fidanzata con Moussi, e anche se guardandola ci sembra sia passato un secolo dalla fine di The 100 lei è sempre bravissima nelle scene di lotta.

A proposito, il film è diretto, scritto e interpretato (nella parte di Dyson Chord) da Kevin Grevioux, il Raze dei film di Underworld che Grevioux ha contribuito a creare, ma se siete fan di Underworld questo è il primo motivo per evitare un film approssimativo, mal scritto, mal recitato e mal diretto come King of Killers.

Anzi, il primo segnale (o "red flag" direbbero gli americani) che il film non fosse il massimo lo abbiamo avuto ancor prima che il film iniziasse, dopo un minuto buono di loghi di case di produzione cinematografica. Ci è venuta in mente la mitica scena di Peter Griffin al cinema, ma anche quel film che si vantava di aver vinto un premio a "Melbourne, Austria" e avremmo dovuto seguire il nostro istinto.

Invece siamo andati avanti, e ci siamo sorbiti un'ora e mezza di film in cui le uniche scene non imbarazzanti sono quelle di lotta (anche se quelle scene che incrociano due lotte in contemporanea ci hanno fatto venire il mal di testa), ma anche in questo Moussi è lontano anni luce dai livelli di Van Damme. E poi, a proposito di "red flag", dopo Ida Red, Lamborghini e Paradise Highway, la prossima volta ci penseremo bene prima di vedere un film con Frank Grillo.

Infine, l'ultimo motivo per cui non dovete assolutamente vedere King of Killers è perché - scusate lo spoiler - il finale ha persino il coraggio di alludere a un possibile sequel. Per carità, non sia mai.

Voto: 4