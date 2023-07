“L’estate nei tuoi occhi 2” è come quei telefilm di una volta quando finivano le stagioni del liceo

Jeremiah e Conrad, sullo sfondo Belly

Dal 14 luglio su Prime Video sono disponibili i primi tre episodi (gli altri usciranno uno alla settimana ogni venerdì per un totale di 8 puntate della durata di circa un'ora ciascuna) di L'estate nei tuoi occhi 2, la serie tv di genere teen drama tratta dalla trilogia di romanzi di Jenny Han, che li ha adattati e prodotti per la piattaforma streaming di Amazon.

Un anno fa, quando uscì la prima stagione, paragonammo The Summer I Turned Pretty (questo il titolo originale della serie) a quei telefilm adolescenziali di una volta, come Beverly Hills 90210, Dawson's Creek o The OC. Un anno dopo, per definire la seconda stagione, possiamo dire che L'estate nei tuoi occhi è come quei telefilm di una volta quando finivano le stagioni in cui i protagonisti andavano al liceo e con l'università si perdeva la "perfezione" degli esordi.

Per farvi capire quello che intendiamo faremo qualche esempio in questa recensione, ma prima riassumiamo senza spoiler la seconda stagione di L'estate nei tuoi occhi - The Summer I Turned Pretty, la cui storia - questo lo ha detto la stessa Han in varie interviste recenti quindi si può dire - come nel libro Non è estate senza te (It's Not Summer Without You) da cui è tratta copre un arco temporale di circa una settimana, flashback esclusi.

Di cosa parla L'estate nei tuoi occhi 2

È passato quasi un anno da quel ballo, in cui Belly finalmente riuscì a coronare il suo sogno di stringere a sé Conrad e poi di baciarlo. Un anno in cui è successo di tutto, e quasi niente di bello, nella vita di Belly, Conrad, Jeremiah, Steven e delle loro madri Susannah e Laurel.

Steven è giunto al diploma e si prepara per andare al college, mentre (anche) la situazione scolastica di Belly, che ha finito il penultimo anno, non è delle più rosee, anche se la sua amica Taylor prova a sostenerla. E a peggiorare le cose, c'è il fatto che questa estate sarà la prima che Belly non trascorrerà nell'amata tenuta di Cousins Beach, dai Fisher. Perché? Per come? Non lo riveliamo per non spoilerare, ma qui sotto faremo qualche esempio che rivelerà qualche dettaglio in più sulla trama, siete avvisati. Intanto riguardiamo il trailer ufficiale di L'estate nei tuoi occhi 2.

Perché vedere (e perché no) L'estate nei tuoi occhi 2

Se state cercando una serie tv leggera, estiva, adolescenziale, per trascorrere qualche ora spensierata o ricordando i bei tempi che furono, allora godetevi serenamente L'estate nei tuoi occhi 2. Così come, se da un anno attendete di sapere cosa è successo al triangolo amoroso tra Belly e i fratelli Fisher, non possiamo certo dirvi di lasciar perdere i nuovi episodi.

Tuttavia, è innegabile che qualcosa si sia "rotto" rispetto alla perfezione narrativa della stagione d'esordio. Appunto, come dicevamo prima, questa stagione 2 dà la stessa sensazione di quando Brandon, Brenda e co. - o Dawson, Joey e co. - finivano il liceo, e le stagioni successive ambientate al college sembravano un po' precarie, instabili, come se gli sceneggiatori avessero dovuto fare i salti mortali per tenere in piedi la storia e i suoi personaggi.

Ora, non vogliamo dire che - come sostiene Enrico Vanzina - "la vita sono 20 estati utili, il resto sono piccoli dettagli o grandi remake", e quindi avremmo preferito 20 stagioni tutte più o meno uguali. Però non possiamo negare quest'impressione che un po' di "magia" si sia persa nei nuovi episodi.

E senza quella magia, si notano di più le imperfezioni, i dettagli che non tornano, le forzature di sceneggiatura. Come quando Steven manda un messaggio inquisitore alla sorella che risponde in meno di un secondo, o quando Belly si dice esperta di cambio gomme e si lega pure i capelli ma poi fa fare tutto - e male - a Jeremiah.

Poi c'è l'uovo nel frigo che in un'inquadratura si rivela essere solo dipinto, le versioni discordanti del coinquilino di Conrad e di Conrad stesso, la giostra in cui prima non c'è nessuno vicino ai protagonisti e nell'inquadratura dopo spuntano delle persone. Ma la cosa che più ci ha lasciati perplessi nella trama di questa stagione - e che, da un rapido controllo, ci risulta differente rispetto ai libri - è come viene mostrato il funzionamento sulle leggi che regolano le eredità negli Stati Uniti.

Non riveliamo altro per non rovinare la visione a nessuno, ma è mai possibile che Han e tutti coloro che hanno scritto questa nuova stagione abbiano deciso di usare come "perno" di tutta la narrazione un elemento così dubbio? Ci dispiace, ma non riusciamo a farcene una ragione. Ma questo non vuol dire che non speriamo nella conferma ufficiale di Prime Video per L'estate nei tuoi occhi 3, presumibilmente l'ultima stagione.

Voto: 6.5