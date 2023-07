"L'estate più calda", perché godersi la commedia di Prime Video (anche se il finale...)

L'estate più calda

Da giovedì 6 luglio su Prime Video è disponibile in streaming L'estate più calda, il primo "film estivo all'italiana" prodotto dalla piattaforma streaming di Amazon.

In quanto storici fan di titoli "cult" come Sapore di mare e Professione vacanze attendevamo con impazienza questo film e, se vi interessa un giudizio veloce, possiamo dire di non essere stati delusi, almeno fino a un finale che ci ha lasciato l'amaro in bocca e di cui parleremo più sotto. Ma prima, la trama (con cast) e la nostra recensione senza spoiler di L'estate più calda.

Di cosa parla (e il cast di) "L'estate più calda"

In un paese della provincia di Ragusa, a inizio estate il giovane diacono officia l'ultima messa insieme al parroco don Carlo (Nino Frassica), prima di trasferirsi ed essere sostituito.

Valentina (Alice Angelica) attende l'arrivo della sua amica del cuore Lucia (Nicole Damiani) e del suo ragazzo Omar (Mehdi Meskar), che a fine estate si trasferiranno insieme a Roma per studiare, ma soprattutto Valentina aspetta di conoscere il ragazzo giusto con cui perdere la verginità.

Ne parla con la sua amica, a cui chiede aiuto, ma passeggiando in spiaggia Valentina è folgorata dalla visione di un ragazzo che non ha mai visto. Peccato che quel ragazzo sia... Nicola (Gianmarco Saurino), o meglio don Nicola, il nuovo diacono e futuro parroco del paese.

Però tecnicamente non è ancora prete, e magari Valentina gli "chiarirà le idee". O meglio questo è quello che pensa e spera lei, che chiederà appunto l'aiuto di Lucia, con cui trascorrerà l'estate in una casa di campagna di proprietà della chiesa dove un gruppo di bambini svolge il centro estivo. E ovviamente ci sarà anche Nicola...

Ci fermiamo qui per non spoilerare, almeno per ora, la trama del film, ma più avanti analizzeremo il finale. Intanto, potete dare uno sguardo al trailer di L'estate più calda.

Perché vedere "L'estate più calda"

Avendo già confessato le nostre storiche passioni segrete (o guilty pleasure come si dice oggi) estive, è abbastanza naturale che L'estate più calda ci sia piaciuto.

I personaggi sia principali sia secondari sono divertenti e riconoscibili, con tanto di guest star del livello di Frassica, Stefania Sandrelli, e Michela Giraud; l'intreccio amoroso è decisamente stuzzicante, diremmo quasi in modo sorprendente; se ci si aggiunge lo sfondo di una Sicilia (come sempre) bella da mozzare il fiato, i 96 minuti di durata del film scivolano via che è una meraviglia.

Qualche passaggio un po' "pigro" c'è, così come qualche dettaglio abbastanza prevedibile. In generale, tuttavia, il nostro giudizio è più che positivo. Almeno fino al finale, di cui parliamo qui sotto (e quindi attenzione agli spoiler).

Voto (prima del finale): 7.5

Il deludente e contestato finale di "L'estate più calda"

Se seguite Prime Video sui social, avrete notato che già da poco dopo l'uscita del film, i post su L'estate più calda si sono riempiti di commenti negativi e di critiche al finale del film. E in effetti, un po' di disappunto l'abbiamo provato anche noi.

Perché in effetti non si capisce bene come Nicola trascorra un'estate di clandestinità con Lucia, con un amore e una passione assolutamente travolgenti, ma ciononostante alla fine non rinunci alla tonaca e ponga fine alla sua storia d'amore, per poi, cinque anni dopo, dimostrare di aver rinnegato tutto in un secondo, subito dopo.

Quando i due si rincontrano, infatti, lui non è solo sposato, ma ha un figlio che in pratica è stato concepito sì e no qualche mese dopo la fine di quell'estate così calda. E ciò significa che, in pratica, Nicola ci ha poi messo un attimo per dimenticare sia la tonaca sia Lucia e ricominciare una nuova vita con un'altra donna.

Di conseguenza, quella a cui abbiamo assistito non era una storia d'amore, o almeno non ai livelli immaginati dai più romantici di noi spettatori, ma "solo" un passaggio necessario perché Nicola capisse cosa voleva dalla vita. Consentiteci dunque un po' di delusione.

Voto al finale: 4.5