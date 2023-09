Puglia "fantasy": i trulli fanno da sfondo a La Ruota del Tempo 2

I trulli, le tipiche abitazioni tradizionali pugliesi, sono costruzioni indubbiamente particolari, capaci di ispirare la fantasia di grandi e piccini. E infatti, dopo il cartone animato Trulli Tales ambientato ad Alberobello, sono stati scelti come location di una delle serie tv più costose e note di sempre, vale a dire la fantasy La Ruota del Tempo - The Wheel of Time.

Che un set di questa serie Prime Video fosse stato avvistato in Italia, tra Puglia e Basilicata, lo avevamo detto già nella nostra recensione dei primi episodi, basandoci sulle informazioni date ai giornali. Ben più interessante è stato però riconoscere i trulli nell'episodio 4 della stagione 2, intitolato Figlia della Notte. Nelle scene in cui Lan si ritrova in quella sorta di fattoria dove Moiraine lo ha spedito per stare con la "collega" Alanna Sedai, infatti, è impossibile non riconoscere i trulli (per quanto "decapitati", speriamo solo con effetti speciali al computer, delle chiavi di volta decorative che stanno sulla sommità delle cupole - tetti) a far da sfondo ai solenni dialoghi dei personaggi.

A un occhio più attento, poi, risaltano anche i tipici muri a secco, gli ulivi e quella terra così tipica delle campagne della Puglia. Ma precisamente, dove sono state girate queste scene?

Dove sono state girate le scene pugliesi di La Ruota del Tempo 2

A settembre 2021, quando iniziarono le riprese della seconda stagione, il giornale online ostuninews rivelò che la Masseria Spagnulo, nella contrada omonima della "città bianca" era stata scelta per ospitare troupe e riprese della serie amazon.

A una ricerca online, però, non ci risulta che la Masseria Spagnulo sia dotata di trulli. È quindi probabile che le scene con le tipiche case storiche pugliesi siano state girate nei pressi di Ostuni, in una location non troppo distante dalla masseria che ospitava la troupe.

Non ci sono conferme precise, almeno per il momento, quel che è certo è che la magia dei trulli ha conquistato anche i produttori di questa epica serie tv (girata anche in Repubblica Ceca, Marocco e altri Paesi).