La Ruota del Tempo 3 ci sarà: le ipotesi sulla trama e su quando uscirà su Prime Video

Con l'uscita dell'ottavo episodio, anche la seconda stagione di La Ruota del Tempo è giunta a conclusione. A differenza di molti altri casi, stavolta già sappiamo che sì, ci sarà una terza stagione.

Le riprese di La Ruota del Tempo 3 sono già in corso da un po', quindi proviamo ad avventurarci insieme nelle ipotesi sulla possibile data di uscita e sulla trama della prossima stagione.

Quando esce La Ruota del Tempo 3

Considerato che le riprese sono già in corso, si potrebbe pensare che la terza stagione possa uscire già nel 2024. Tuttavia, tendiamo a escluderlo.

Non tanto per lo sciopero degli sceneggiatori americani che ha già causato ritardi e cancellazioni (v. The Peripheral), visto che in questo caso la produzione è europea.

Quanto perché, probabilmente, nel 2024 su Prime Video uscirà la seconda stagione di Gli Anelli del Potere. Di conseguenza, secondo noi, vedremo La Ruota del Tempo 3 non prima del 2025.

Di cosa parlerà La Ruota del Tempo 3

La prima stagione ha trasposto sullo schermo il primo romanzo di Jordan di questa saga, ovvero The Eye of the - L'occhio del mondo.

La seconda ha sostanzialmente coperto l'arco narrativo di The Great Hunt - La grande caccia, secondo romanzo della saga. Ma con alcune differenze, come l'incontro tra Rand e le Aiel (ricordiamo che nel prologo della prima stagione il neonato Rand veniva affidato al futuro padre dalla madre morente, che era una guerriera Aiel in fuga).

Di conseguenza, come riporta il magazine Screen Rant, la terza stagione della serie potrebbe non seguire il terzo romanzo, cioè The Dragon Reborn - Il drago rinato, bensì il quarto, intitolato The Shadow Rising - L'ascesa dell'Ombra.

Probabilmente, dunque, la prossima stagione si concentrerà sul quarto libro, con qualche riferimento alla trama del terzo. Ovviamente non ci resta che aspettare per saperne di più.