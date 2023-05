LOL 4 ci sarà, arriva la conferma di Prime Video e parte il toto-nomi per il cast

LOL 4 ci sarà. Prime Video annuncia il ritorno, con una quarta stagione, dello show che ha intrattenuto e conquistato tutta Italia a colpi di risate trattenute e performance esilaranti dei migliori esponenti della comicità italiana contemporanea. Dopo tre stagioni di questa serie a metà tra lo spettacolo teatrale e il reality, il format LOL: chi ride è fuori tornerà con una nuova stagione e nuovi comici pronti a sfidarsi tra loro per divertire il pubblico ma soprattutto conquistare il titolo di vincitore di LOL 4.

Ad annunciare ai fan di questo show l'arrivo di una nuova stagione è stata la stessa piattaforma che distribuisce la serie da ben tre anni, Prime Video, che sui suoi profili social ha fatto sapere a tutti che LOL è stato rinnovato per una quarta stagione.

Ma quando uscirà LOL4 e chi saranno i nuovi concorrenti e i presentatori di questo show? Scopriamolo insieme.

È ufficiale: LOL ritornerà per una quarta stagione! ? Scriveteci nei commenti chi vorreste vedere nel cast ? #LOL4it #ChiRideFuori pic.twitter.com/6rUJtC5xMk — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) May 4, 2023

LOL 4, chi saranno i nuovi concorrenti

Dopo l'annuncio del ritorno di LOL per una quarta stagione è partito subito il toto-nomi per i nuovi concorrenti della prossima edizione, spinto anche dal fatto che la stessa Prime Video ha chiesto al pubblico chi vorrebbero vedere nella nuova stagione dello show. Tra i nomi più chiacchierati c'è quello di Edoardo Tavassi, ex gieffino che proprio nella scorsa edizione del Gf Vip ha dimostrato di avere spiccate capacità comiche ma anche Luciana Littizzetto, Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Biagio Izzo e c'è perfino chi vorrebbe vedere a LOL 4 Tina Cipollari, l'iconica opinionista di Uomini e Donne.

LOL 4, quando esce su Prime Video

Non essendoci ancora una data ufficiale di uscita di LOL 4 possiamo solo immaginare che lo show dedicato alla comicità tornerà su Prime Video nel 2024, probabilmente nei primi mesi.

