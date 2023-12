LOL 4: svelati i nuovi 10 concorrenti del reality comico di Prime Video

La quarta stagione di LOL: chi ride è fuori sta prendendo forma e ora sappiamo anche chi saranno i nuovi protagonisti dell'amatissimo show di Prime Video. La piattaforma di streaming, infatti, ha appena svelato i nomi dei dieci nuovi concorrenti della quarta edizione del reality comico che si sfideranno per ben sei ore a colpi di battute, sketch e performance divertentissime cercando di restare sempre seri e provando, allo stesso tempo, a far ridere i loro avversari per eliminarli uno a uno dal gioco. A svelare il nuovo cast di LOL 4 è stata la stessa piattaforma di streaming che, con un video pubblicato sui suoi canali social, ha fatto sapere a tutti quali saranno i personaggi del mondo dello spettacolo pronti a divertire il pubblico a casa con gag esilaranti e sketch che passeranno alla storia.

Nel ruolo di arbitro e conduttore della gara torna Fedez che sarà affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo Petrolo, che per questa stagione vestirà i panni di vero e proprio coach. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. L’ultimo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco sarà il vincitore, e potrà donare 100mila euro a un ente benefico di sua scelta.

Ma se siete curiosi di scoprire chi è che è pronto a farvi morire dal ridere in questa quarta edizione di LOL: chi ride è fuori, ecco la lista completa del cast di LOL 4.

LOL 4 : chi sono i 10 nuovi concorrenti

I dieci nuovi concorrenti di LOL 4 sono un mix di comici e attori. A battersi in questa nuova gara a colpi di non-risate saranno, infatti, Giorgio Panariello, Aurora Leone, Edoardo Ferrario, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria, Diego Abatantuono più un personaggio misterioso non ancora svelato. Al cast, infatti, si unirà anche un aspirante comico, vincitore dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro diventando, così, il decimo concorrente del game.

LOL 4: quando esce su Prime Video

La quarta stagione di LOL - Chi ride è fuori debutterà su Prime Video nel 2024.