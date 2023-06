Leggera, bollente, italiana e queer: perché vedere Love Club su Prime Video

Love Club su Prime Video

È uscita il 20 giugno, il giorno prima dell'inizio ufficiale dell'estate, ma con i suoi 4 episodi da mezz'ora l'uno ha già fatto schizzare alle stelle le temperature. Stiamo parlando di Love Club, la serie tv italiana, disponibile su Prime Video, ambientata nell'omonimo (immaginario) locale "casa" della comunità lgbtqia+ di Milano.

Se siete in cerca di una recensione lampo, vi anticipiamo che Love Club merita la visione (in totale di due ore) perché - come hanno spiegato gli autori Silvia Di Gregorio, Bex Gunther e Denise Santoro insieme a Veronica Galli e Tommaso Triolo per la regia di Mario Piredda - è una serie queer diversa dalle solite, dove le storie sono in genere o "troppo leggere o troppo scure". Se invece avete più tempo, seguiteci in questa recensione di Love Club.

Di cosa parla Love Club

Questa serie tv è antologica, nel senso che ogni puntata si concentra sulla storia di un personaggio: Luz (Veronique Charlotte), Timothy (Rodrigo Robbiati), Ester Pantano (Rose) e Zhang (Alessio Lu). Di ognuno vediamo un prologo ambientato un anno prima rispetto alle vicende principali.

A fare da fil rouge è, come detto, il locale che dà il nome alla serie, di proprietà di Luz, alle prese con una serie di complicazioni sia nella gestione del locale (che la madre, di distinta famiglia meneghina, vorrebbe convincerla a vendere), sia nella sua relazione con Roberta, che vorrebbe andare a convivere con Luz.

Timothy, invece, è un ex dj che, dopo una brutta serata al Love Club, ha deciso di appendere i dischi al chiodo per pensare a curare i suoi problemi: Timothy "non sa gestire le emozioni", e come se n'è accorto il fratello che lo ha messo a lavorare nella pizzeria d'asporto di famiglia, se ne accorgerà anche il ragazzo che una sera gli "insegna a respirare".

Rose (che è etero) fa la cam girl "ma non per soldi" e convive con la sua migliore amica di sempre, che al Love Club ci lavora. Un giorno Lana del Gay (la drag queen "resident" del Love Club) sente la sua voce meravigliosa, ma scopre anche che c'è un tragico motivo se Rose non vuole più cantare davanti a un pubblico.

E infine Zhang, che al contrario desidera proprio mostrare a un pubblico chi è davvero. Di certo non lo sanno i colleghi dell'azienda dove lui è un bravissimo marketing manager. Ma lo saprà almeno Antoine, il fidanzato e convivente di Zhang? Non lo riveliamo per non fare spoiler, e vi rimandiamo al trailer ufficiale di Love Club (visibile solo dagli utenti maggiorenni).

Perché non perdersi Love Club

Love Club è una serie tv inclusiva e a 360°, come da intenzioni dei suoi autori, per un preciso motivo: perché vuole rappresentare la realtà in cui la comunità lgbtqia+ vive, non un universo a sé stante.

E la realtà rappresentata da questa serie tv è intrigante, bollente, leggera ma anche drammatica, non si limita al coming out ma racconta le evoluzioni delle vite dei suoi personaggi. È una serie tv autentica, perché "è una serie che parla di noi e fatta da noi" come hanno ancora chiarito i creatori di Love Club.

In definitiva, è una serie che ci ha convinto appieno - al netto del fatto che avremmo gradito un paio di episodi in più. E ci permettiamo una nota personale: questa fotografia quasi da Instagram, desaturata, in cui Milano sembra un po' Berlino, è a nostro avviso perfetta per le storie che racconta.

Ora non ci tocca che sperare in un ritorno per una stagione 2 di Love Club. Al momento non è previsto, ma chissà che il successo della serie convinca autori e Prime Video al rinnovo.

Voto: 8