Maxton Hall è la solita serie di giovani innamorati. Ma con tedeschi che fanno gli inglesi

Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung in Maxton Hall - Il mondo tra di noi

Giovedì 9 maggio in streaming su Prime Video sono usciti i 6 episodi della prima stagione di Maxton Hall - Il mondo tra di noi (titolo originale Maxton Hall – Die Welt zwischen uns), serie tv tedesca di genere teen drama ambientata in un prestigioso liceo inglese. La serie è tratta da Save me, primo romanzo (edito in Italia da Sperling & Kupfer) della trilogia di Maxton Hall della scrittrice tedesca Mona Kasten, che comprende anche Save you e Save us. Se siete curiosi di saperne di più prima di decidere se dargli una possibilità seguiteci in questa recensione che - unico spoiler - non ci ha pienamente convinto.

Di cosa parla Maxton Hall

La protagonista della serie è Ruby Bell: famiglia modesta e borsa di studio nell'esclusivissimo liceo privato di Maxton Hall, Ruby ha il sogno di essere ammessa in un college di Oxford ma ha anche l'ambizione di arrivarci rimanendo invisibile a tutti, o quasi.

Il piano le riesce bene fino all'ultimo anno: ha ottimi voti, è la presidente del comitato eventi (che in un liceo del genere sono un po' diversi da quelli a cui noi comuni mortali siamo abituati), e il suo stimato professore di filosofia è più che felice di scriverle una lettera di raccomandazione, tutto questo senza essere mai comparsa nei radar dei ricchi e crudeli ragazzi che dominano la scuola.

Ma un brutto giorno ha la sfortuna di entrare nell'aula del suddetto professore e di sorprenderlo mentre bacia con passione Lydia Beaufort, figlia di una famiglia nell'altissima moda da oltre un secolo e sorella di James Beaufort, bellissimo e snobissimo capitano della squadra di lacrosse che manco sa chi sia Ruby Bell. Ma quando la sorella gli dice cosa le è successo lui capisce che deve agire subito per proteggere sua sorella e la sua famiglia da uno scandalo.

Solo che non ha capito che Ruby sarà anche povera, ma ha la sua dignità che non mette in vendita anche se le servirebbero soldi per comprare un montascale per il padre disabile che da anni non può salire in camera da letto. Il primo incontro tra Ruby e James si risolve quindi in uno scontro, ma senza spoilerare basta guardare il trailer di Maxton Hall per capire che tra i due è destinata a scoccare una scintilla d'amore.

Il nostro giudizio su Maxton Hall: cosa non ci ha convinto

Forse dal riassunto della trama non è chiara una cosa: il personaggio di Ruby è inglese, vive in una cittadina inglese e la sua famiglia è inglese; anche James è inglesissimo, e anzi la sua famiglia veste i membri della famiglia reale da generazioni. Però Ruby Bell è interpretata da Harriet Herbig-Matten, James Beaufort è interpretato da Damian Hardung e il cast è del tutto tedesco. E si vede, soprattutto in Hardung che sembra creato da una intelligenza artificiale a cui qualcuno ha chiesto di rappresentare un bellissimo e tedeschissimo giovane tedesco.

Persino le scene liceo sono girate nel castello di Marienburg, nei pressi di Hannover: è quel bellissimo castello che viene mostrato in panoramica, e anche quello ha uno stile architettonico visibilmente tedesco e non britannico. In compenso, Wikipedia segnala che parte delle riprese di Maxton Hall si sono svolte anche a Londra e Oxford (e Berlino).

Dunque, se volete risparmiarvi un po' di questo effetto straniante, anche se di solito siamo favorevoli alla visione in lingua originale con sottotitoli, questa volta vi consigliamo di vedere Maxton Hall nel doppiaggio italiano. Ma resta la domanda: perché ambientare una serie in Inghilterra con personaggi inglesi e farla recitare ad attori tedeschi, così visibilmente tedeschi anche nel muoversi, oltre che nella struttura e nel tipo di dialoghi e persino nelle personalità?

Non sappiamo la risposta ma sappiamo che il risultato ne risente. Perché è vero che è sufficiente il trailer per capire che la ragazza povera e il ragazzo ricco che si odiano poi si ameranno e scopriranno di non essere così differenti, ma non è per questo che guardiamo serie come Maxton Hall, anche se ad esempio L'estate nei tuoi occhi ci ha abituato a ben altro.

Le guardiamo per immedesimarci nei personaggi e immergerci per qualche ora nei loro sogni, nelle loro emozioni e nelle loro vite. Un processo che in Maxton Hall non siamo riusciti proprio a fare, nonostante una scrittura sicuramente valida che però non ci ha mai "preso" fino in fondo. Anche gli stessi due protagonisti, per quanto affascinanti, non ci hanno trasmesso molto di una chimica che sembra mancare.

Voto: 5.7