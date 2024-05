Maxton Hall - Il mondo tra di noi: trama, trailer e data di uscita della serie Prime Video

Se vi piacciono le serie young adult romantiche, su Prime Video è in uscita una serie tv tedesca molto promettente: si intitola Maxton Hall - Il mondo tra di noi (titolo originale Maxton Hall – Die Welt zwischen uns) e in questo articolo potete trovare tutte le informazioni su trama, cast e data di uscita, oltre al trailer ufficiale della serie.

Di cosa parla Maxton Hall

La serie è basata sul bestseller Save Me di Mona Kasten (edito in Italia da Sperling & Kupfer). Ruby (Harriet Herbig-Matten) viene involontariamente a conoscenza di un incredibile segreto nella prestigiosa scuola privata di Maxton Hall. L'arrogante erede milionario James Beaufort (Damian Hardung) entra in contatto con l'arguta studentessa Ruby e, nel bene o nel male, è determinato a metterla a tacere. Il loro scambio appassionato di parole improvvisamente accende una scintilla inaspettata.

Il cast della serie

Il cast è composto da Damian Hardung, Harriet Herbig-Matten, Sonja Weißer, Fedja Van Huêt, Clelia Sarto, Runa Greiner, Martin Neuhaus, Julia-Maria Köhler, Andrea Guo, Justus Riesner, Eli Riccardi, Ben Felipe, Esmael Agostinho, Govinda Cholleti, Frederic Balonier, Eidin Jalali, Thomas Douglas, Cynthia Micas, Hyun Wanner, Gustav Schmidt.

Maxton Hall - Il mondo tra di noi è stata creata da Daphne Ferraro, prodotta da UFA Fiction; produttore esecutivo è Ceylan Yildirim. Alla regia ci sono Martin Schreier e Tarek Roehlinger.

Il trailer di Maxton Hall

Questo il trailer ufficiale in italiano di Maxton Hall - Il mondo tra di noi.

Quando esce Maxton Hall

Tutti gli episodi della serie tv saranno disponibili in streaming gratis su Prime Video dal giorno giovedì 9 maggio.