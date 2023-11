Monterossi 2, l'anteprima della nuova stagione con Fabrizio Bentivoglio e Carla Signoris

Arriva il 10 novembre su Prime Video la seconda stagione di Monterossi, la serie tv tratta dalla serie di romanzi gialli di Alessandro Robecchi e che ha come protagonista Fabrizio Bentivoglio nei panni di Carlo Monterossi, un autore tv "suo malgrado" coinvolto in casi da risolvere.

In anteprima esclusiva su Today.it una clip in cui vediamo appunto Monterossi assistere a un monologo di Flora De Pisis (Carla Signoris) durante la "famigerata" trasmissione Crazy Love di cui Monterossi è autore, sebbene cerchi sempre disperatamente di allontanarsi da una trasmissione trash in modo imbarazzante. La clip si intitola "Flora e il sasso", e basta guardare il video per capire perché.

Da quale libro è tratto Monterossi 2

La prima stagione era tratta da due libri (Questa non è una canzone d'amore e Di rabbia e di vento), Monterossi 2 è invece tratta da un solo romanzo, nello specifico Torto marcio.