Monterossi 2: le location della nuova stagione della serie Prime con Fabrizio Bentivoglio

Dal 10 novembre su Prime Video torna la serie tv Monterossi, tratta dalla serie di romanzi gialli scritti da Alessandro Robecchi. E se vi state chiedendo, prima ancora di vederla o dopo aver notate qualche dettaglio, dove è stata girata la nuova stagione della serie con protagonista Fabrizio Bentivoglio, siete nel posto giusto.

Dove hanno girato Monterossi 2

Come sa chi ha letto i romanzi di Robecchi e/o ha visto la prima stagione, le vicende narrate in Monterossi sono ambientate a Milano. Ed è nella città lombarda, tra Navigli e scorci più industriali, che è stata girata quasi tutta la serie.

In particolare, nella stagione 2, tratta dal romanzo Torto marcio, molte scene sono ambientate e girate a piazza Selinunte, in una delle zone più multietniche del territorio milanese.

Tuttavia, non c'è solo Milano a fare da sfondo a Monterossi 2. Come indicato già nella presentazione della nuova stagione, infatti, due personaggi sono costretti a rifugiarsi a Reggio Calabria. Ed è quindi nella città calabrese affacciata sullo Stretto che si sono svolte parte delle riprese per la nuova stagione della serie italiana di Prime Video.