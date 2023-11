Monterossi 2, la nuova stagione della serie italiana di Prime Video è esaltante

Monterossi 2

Venerdì 10 novembre su Prime Video sono usciti i 5 episodi della stagione 2 di Monterossi, la serie tv tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi con protagonista Fabrizio Bentivoglio nel ruolo di Carlo Monterossi, un autore televisivo di un programma trash da cui vorrebbe liberarsi e che si ritrova suo malgrado a indagare su casi di omicidio.

A gennaio 2022 così commentavamo la prima stagione della serie: "Sei episodi, due storie, e basta: non facciamo in tempo a ricordarci i nomi di tutti i personaggi, a scegliere i nostri preferiti e quelli che invece detestiamo, che la serie è già finita". A quasi due anni di distanza, ci troviamo a dire che Monterossi 2 ha superato tutti i suoi limiti, diventando una serie - a nostro avviso - esaltante. Prima di spiegare perché, riassumiamo brevemente la trama di Monterossi 2, tratta da Torto Marcio, quarto libro di Robecchi con Monterossi.

Di cosa parla Monterossi 2

A Milano, in una zona residenziale, viene ucciso un uomo sulla sessantina, un ricco e stimato imprenditore del settore macelleria di nome Fabrizio Gotti (non Gatti), e sul suo corpo viene trovato un sasso. A indagare ci pensano il sovrintendente Ghezzi, Carella e l'agente Sannucci, guidati dalla questora Gregori.

A pochi chilometri di distanza, in un quartiere di case popolari occupate, spaccio e micro criminalità, conosciamo Nadir, Francesco e Chiara, che sono il braccio "politico" di una strana alleanza che governa il quartiere (e che ci ha ricordato Christian), e che vivono di espedienti ma anche di assistenza a un'anziana bisognosa del palazzo,

Carlo Monterossi è ancora a Crazy Love. Nonostante il suo disgusto ormai insopportabile, c'è sempre una penale pazzesca che in caso di dimissioni penderebbe sulla sua testa. E ora che secondo Flora De Pisis "tira" di più il macabro, gli tocca pure provare a portare in trasmissione la figlia aspirante influencer della vittima. Poi, siccome Monterossi è fatto come è fatto, sguinzaglia subito Nadia e Oscar per indagare. E come al solito si ritrova a farlo (fare) così bene, da superare le indagini della polizia che si ritrova a chiedergli una mano. Anche perché poco dopo arriva un altro omicidio di un ricco sessantenne che si ritrova un sasso sulla pancia.

Che ci sia un legame tra i due casi è logico, ma quale? E cosa c'entrano Nadir, Francesco, Chiara e la loro lotta di quartiere con questi omicidi? Non ve lo diciamo, almeno non qui. Piuttosto, potete riguardare il trailer di Monterossi 2, qui sotto.

La nostra recensione di Monterossi 2

Come detto prima, Monterossi 2 ha visto il superamento di quei limiti che avevamo ravvisato nella prima stagione, quando due romanzi compressi in sei episodi neanche molto lunghi ci erano parsi una forzatura che rischiava di rovinare una produzione comunque di ottimo livello.

In questi cinque episodi in cui è racchiusa Torto Marcio, la serie diretta da Roan Johnson si prende invece tutto il tempo per raccontare i personaggi delle diverse linee narrative, facendoceli conoscere a 360° e addirittura prendendosi il "lusso" di lasciare che le storie del quartiere popolare e dei ricchi assassinati restino separate e al tempo stesso unite, mentre i due sgangherati killer meneghini "Il Biondo" e "il Socio" finiranno a Reggio Calabria.

Per il resto, Monterossi 2 conferma quanto di ottimo già c'era, a partire dalla eccezionale capacità di far "sembrare vero" ogni aspetto della storia. Dai dialoghi alle dinamiche interpersonali, dai protagonisti ai personaggi secondari, tutto è tremendamente reale, come del resto le varie facce di Milano e dei suoi abitanti. Merito delle storie di Robecchi, certo, ma è giusto dire che Monterossi 2 è una serie tv di genere giallo-poliziesco di valore internazionale. Peccato che all'estero si perdono i nostri accenti.

Voto: 9