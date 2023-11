Monterossi 3 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Con l'odierna uscita della seconda stagione di Monterossi, è già iniziata a circolare tra i fan della serie - e dei libri di Alessandro Robecchi - la domanda di rito: Monterossi avrà una stagione 3? E se sì, quando? Proviamo a rispondere.

Monterossi avrà una terza stagione?

Al momento, non ci sono notizie ufficiali circa un rinnovo da parte di Prime Video per la serie tv italiana con Fabrizio Bentivoglio nel ruolo di Carlo Monterossi. Come sempre in questi casi, la conferma per una terza stagione dipenderà dalla risposta del pubblico nel medio termine per la seconda stagione (e magari anche per recuperare la prima).

Di cosa parlerebbe Monterossi 3?

Di sicuro, il materiale di partenza c'è. Perché finora Robecchi ha scritto nove romanzi incentrati sul personaggio di Monterossi, tutti pubblicati da Sellerio: Questa non è una canzone d'amore (2014), Dove sei stanotte (2015), Di rabbia e di vento (2016), Torto marcio (2017) e Follia maggiore (2018), I tempi nuovi (2019), I cerchi nell'acqua (2020), Flora (2021), Una piccola questione di cuore (2022); a questi si aggiunge una raccolta di cinque racconti pubblicati in altre antologie di Sellerio intitolata Cinque blues per la banda Monterossi (2023).

La prima stagione della serie tv ha adattato il primo e il terzo dei romanzi, ovvero Questa non è una canzone d'amore e Di rabbia e di vento, mentre la seconda è tratta da Torto marcio. La scelta per una eventuale terza stagione sarebbe quindi ampia.

Quando potrebbe uscire Monterossi 3?

Sempre mantenendo il condizionale, la nuova stagione potrebbe uscire, se la serie fosse confermata da Prime Video, non prima di fine 2024 o più probabilmente nel 2025.