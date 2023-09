Mr. & Mrs. Smith, su Prime Video arriva la serie tv remake del film con "Brangelina"

Mr. & Mrs. Smith, la serie tv Prime Video remake del film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie, sarebbe dovuta uscire tra novembre e dicembre, e nel cast avrebbe dovuto esserci Phoebe Waller-Bridge (la protagonista di Fleabag). Invece, a causa degli scioperi in corso a Hollywood l'uscita è stata posticipata, e Waller-Bridge ha deciso di ritirarsi dal progetto. Ecco dunque tutte le cose da sapere sulla serie tv Mr. & Mrs. Smith degli Amazon Studios.

Quando esce Mr. & Mrs. Smith

La nuova serie debutterà dunque all’inizio del 2024 in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo. Al momento non c'è una data precisa di uscita, aggiorneremo l'informazione non appena ci saranno comunicazioni ufficiali.

Cast e creatori della serie

La coppia protagonista che dà il titolo alla serie è composta da Donald Glover (creatore per Prime Video del capolavoro Sciame e per Disney+ di Atlanta) nei panni di John Smith e Maya Erskine (PEN15) nel ruolo di Jane Smith. Dai co-creatori ed executive producer Donald Glover e Francesca Sloane (Atlanta, Fargo), la serie è una rivisitazione del film di New Regency del 2005.

Di cosa parla la serie Mr. & Mrs. Smith

Questa la presentazione ufficiale: "Vi presentiamo gli Smith: due estranei, John e Jane, che hanno abbandonato le loro vere identità per diventare partner - nello spionaggio e in matrimonio. Abbinati da una misteriosa agenzia, ogni episodio li segue in una nuova missione e in una nuova tappa della loro relazione. Quando però i nodi iniziano a venire al pettine dovranno lottare per rimanere insieme, perché in questo matrimonio il divorzio non è un’opzione".