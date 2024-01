Mr. & Mrs. Smith, trailer e data di uscita della serie tv remake di Prime Video

Finalmente su Prime Video è in arrivo Mr. & Mrs. Smith, la serie tv Prime Video remake del film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie. La serie ha avuto una produzione travagliata a dir poco: sarebbe dovuta uscire tra novembre e dicembre del 2023, e nel cast avrebbe dovuto esserci Phoebe Waller-Bridge (la protagonista di Fleabag). Invece, a causa degli scioperi in corso a Hollywood l'uscita è stata posticipata, e Waller-Bridge ha deciso di ritirarsi dal progetto. Ecco dunque tutte le cose da sapere sulla serie tv Mr. & Mrs. Smith degli Amazon Studios. E in fondo trovate il trailer ufficiale della serie.

Quando esce Mr. & Mrs. Smith

Gli otto episodi della nuova e attesa serie Mr. & Mrs. Smith saranno disponibili dal 2 febbraio su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Cast e creatori della serie

La coppia protagonista che dà il titolo alla serie è composta da Donald Glover (creatore per Prime Video del capolavoro Sciame e per Disney+ di Atlanta) nei panni di John Smith e Maya Erskine (PEN15) nel ruolo di Jane Smith. Dai co-creatori ed executive producer Donald Glover e Francesca Sloane (Atlanta, Fargo), la serie è una rivisitazione del film di New Regency del 2005.

Di cosa parla la serie Mr. & Mrs. Smith

Questa la presentazione ufficiale: "Vi presentiamo gli Smith: due estranei, John e Jane, che hanno abbandonato le loro vere identità per diventare partner - nello spionaggio e in matrimonio. Abbinati da una misteriosa agenzia, ogni episodio li segue in una nuova missione e in una nuova tappa della loro relazione. Quando però i nodi iniziano a venire al pettine dovranno lottare per rimanere insieme, perché in questo matrimonio il divorzio non è un’opzione".

In questa versione di Mr. & Mrs. Smith, due sconosciuti solitari lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura? Nuove identità e un matrimonio combinato come il signor e la signora John e Jane Smith. Da sposati John e Jane vivono missioni ad alto rischio ogni settimana, mentre aggiungono un nuovo tassello al loro rapporto. La loro complessa storia di copertura diventa ancora più complicata quando iniziano a provare sentimenti reali l'uno per l'altra. Cos’è più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio?

Il trailer ufficiale di Mr e Mrs Smith

Ed ecco infine il trailer ufficiale della nuova serie di Prime Video in uscita a febbraio 2024.