Sì, My Lady Jane è la risposta fantasy a Bridgerton di Prime Video

La debuttante attrice Emily Bader nei panni di Lady Jane Grey

Dal 27 giugno su Prime Video sono disponibili in streaming tutti gli 8 episodi di My Lady Jane, serie tv ispirata all'omonimo romanzo best-seller delle tre autrici Cynthia Hand, Brodi Ashton e Jodi Meadows e ambientata in una versione alternativa e fantastica - o meglio, fantasy - dell'Inghilterra dell'età dei Tudor (precisamente intorno a metà '500, dopo la morte di Enrico VIII).

Prima di riassumere brevemente e senza (eccessivi spoiler) la trama di My Lady Jane, dunque, può essere utile un'ancor più breve sintesi della storia vera della protagonista, Lady Jane Grey, che nella serie vede parecchi stravolgimenti (in positivo).

La vera storia di Lady Jane e di come fu regina per 9 giorni

Jane Grey era figlia di Henry Grey e di lady Frances Brandon, che a sua volta era figlia della principessa Maria Tudor (sorella del re Enrico VIII). I suoi ambiziosi genitori la inviarono a 9 anni come dama di compagnia di Caterina Parr, sesta moglie di Enrico VIII: quando questi morì, l'anno dopo, salì al trono il figlio Edoardo VI d'Inghilterra, mentre Caterina Parr si risposò con il lord ammiraglio Thomas Seymour, e Jane si trasferì sotto la tutela della regina vedova, dedicandosi allo studio, assieme alle cugine Maria ed Elisabetta.

Enrico VIII aveva disposto che se il figlio Edoardo fosse morto senza figlì, e così anche le sorelle Maria e Elisabetta, il trono d'Inghilterra sarebbe dovuto passare a discendenti inglesi, non stranieri. La cosa escludeva la sorella maggiore di Enrico VIII, Margherita, perché aveva sposato lo scozzese Giacomo IV Stuart, e quindi restava la sorella minore di Enrico, Maria, che aveva sposato l'inglese Charles Brandon, e da cui ebbe la figlia Frances Brandon, madre appunto di Jane Grey, Catherine Grey e Mary Grey.

Jane fu fatta sposare giovanissima con Guilford Dudley, rampollo di John Dudley, nuovo consigliere di Edoardo VI, con l'obiettivo di convincere il re a designare come successore la cugina Jane invece di Maria (la sorella di Edoardo). E quando Edoardo morì, il trono passò appunto a Jane (che inizialmente non voleva saperne di togliere il diritto alla cattolica cugina Maria), ma la cosa durò poco perché Maria le tolse il trono nove giorni dopo, col consenso popolare, e dopo essere stata proclamata regina al suo posto la fece imprigionare insieme al marito, per poi condannarla a morte alcuni mesi dopo.

Di cosa parla la serie My Lady Jane

Fin dalla presentazione, è stato chiarissimo che la serie avrebbe raccontato un'altra storia. "My Lady Jane è una radicale rivisitazione della storia reale inglese, in cui il figlio di re Enrico VIII, Edoardo, non muore di tubercolosi, Lady Jane Grey non viene decapitata e con lei si salva anche quella canaglia di suo marito Guildford. Al centro di questa coinvolgente nuova serie, troviamo la brillante e testarda Jane, inaspettatamente incoronata regina da un giorno all'altro, che si ritrova a essere il bersaglio di perfidi nemici che vogliono la sua corona (e la sua testa)..."

E dunque conosciamo Jane, le sue sorelle e sua madre, tutte costrette a compiacere il viscido duca di Leicester che ha ereditato il titolo del defunto padre di Jane, Henry. E lo squallido zio vuole farla sposare a Guilford Dudley, ma Jane è una ragazza ribelle, che preferisce studiare i benefici medici delle erbe, parlare con le sue amiche dame di compagnia e soprattutto che non accetterebbe mai un matrimonio combinato. Peccato che qualcuno le faccia presente che "quello che vuoi tu non conta niente".

Lei cercherà in tutti i modi di sfuggire al suo destino, compreso chiedere aiuto all'amato cugino re Edoardo, ma noi ci fermiamo qui per non spoilerare... Anzi no, prima di farvi vedere il trailer ancora una cosa: quando intendiamo che è una serie fantasy non intendiamo dire che viene riscritta la storia vera con la fantasia, ma che ci sono elementi fantastici, ovvero gli Ethians: persone che, "come si nasce mancini o con altre caratteristiche", si possono trasformare in animali. Jane non è una Ethian, ma fa parte dei Verities, che sono le persone "normali". Ecco, adesso potete guardare il trailer di My Lady Jane.

Il nostro giudizio su My Lady Jane

Dobbiamo ammetterlo: questa cosa degli Ethians e dei Verities può sembrare un filino eccessiva, in una serie che già partiva con la riscrittura della storia ufficiale. Però, almeno nei primi episodi, questo elemento ci sembra calato bene nella storia, dove sta a simboleggiare le differenze religiose (anglicani vs cattolici) o territoriali (inglesi vs scozzesi) dell'epoca.

Ma a noi My Lady Jane è piaciuta. Se Prime Video cercava una risposta a tono al Bridgerton di Netflix, potrebbe averla trovata in questa serie. Che è più irriverente e sboccata e meno politicamente impegnata di Bridgerton, anche se pure qui c'è un re Edoardo con la pelle nera.

Un'action comedy fantasy in costume: in effetti la carne al fuoco è tanta, ma è ben gestita nei tempi e soprattutto nei linguaggi, visivi e verbali, che adotta, rimanendo fresca e credibile, romantica e avvincente. Poi, come sempre, spetterà al pubblico decretarne o meno il successo.

Voto: 7.1