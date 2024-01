No Activity - Niente da segnalare 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Con l'uscita dei 6 episodi, e soprattutto con la visione del finale di No Activity - Niente da segnalare, la domanda è inevitabile: ci sarà una stagione 2 di questa divertente serie comica italiana di Prime Video. Mettiamo ordine tra le informazioni disponibili al momento.

No Activity - Niente da segnalare stagione 2 ci sarà?

Al momento non ci sono notizie circa un possibile rinnovo per la stagione 2 di No Activity - Niente da segnalare, che per come è fatta (numero e durata degli episodi) e per come si conclude potrebbe anche chiudersi qui come miniserie.

Va però detto che la serie australiana da cui è adattata questa versione italiana ha avuto 2 stagioni e anche un episodio speciale natalizio, e il remake fatto negli USA è arrivato addirittura a 4 stagioni.

Nulla vieta, dunque, la possibilità di realizzare No Activity - Niente da segnalare 2. Come sempre in questi casi, molto dipenderà dalla risposta del pubblico: in caso di grande successo, Amazon potrebbe rinnovare questa serie per una stagione 2.

Di cosa parlerebbe la stagione 2 di No Activity Italia?

Difficile al momento ipotizzare cosa potrebbe succedere nell'eventuale stagione 2. Ad ogni modo, si possono fare due considerazioni. La prima è che la fuga di Toni e Dario potrebbe essere funzionale a farli tornare nella stagione 2 insieme al resto del cast (come la mancata autorizzazione al trasferimento di Perri, del resto).

La seconda è che, nella seconda stagione della serie originale australiana c'era un caso del tutto nuovo: questo fa pensare che nel caso si realizzasse No Activity - Niente da segnalare 2, potremmo vedere situazioni molto diverse da quelle viste nella prima stagione.

Quando potrebbe uscire No Activity - Niente da segnalare 2?

Ancora più difficile ipotizzare quando potrebbe uscire la stagione 2 della serie. In caso di conferma la produzione potrebbe partire nei prossimi mesi, e se anche la stagione 2 avesse bisogno di poche risorse in termini di location e riprese particolari, come nella stagione 1, allora non è escluso che No Activity - Niente da segnalare 2 possa uscire tra fine 2024 e inizio 2025. Ma per ora sono solo teorie.