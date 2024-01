No Activity - Niente da segnalare, il cast completo della serie italiana Prime Video

Dal 18 gennaio su Prime Video è disponibile No Activity - Niente da segnalare, serie tv comica italiana adattamento del format australiano No Activity. La serie è composta in totale da 6 episodi, e il cast è ricco di nomi noti al pubblico italiano. Vediamo dunque chi sono gli attori del cast e i rispettivi personaggi di No Activity - Niente da segnalare nella lista sottostante.

Tutto il cast di No Activity - Niente da segnalare

Di seguito i nomi delle attrici e degli attori e, se disponibili, i nomi dei rispettivi personaggi nella serie.

Luca Zingaretti: Marcello Manetti

Rocco Papaleo: Toni Totaro

Carla Signoris: Katia Kolloni

Emanuela Fanelli: Palmira "Perri" Piccoli

Fabio Balsamo: Dario Diotallevi

Alessandro Tiberi: Achille Aiello

Maccio Capatonda: Nanni

Tommaso Ragno: Leonida De Luca

Davide Calgaro: Nicola

Edoardo Ferrario: Bartolo Gasparin

Sara Lazzaro: Laure Giraldi

Marcella Bella: sé stessa

Lorella Cuccarini: presidente della commissione

Francesco Pannofino: Ettore Zamponi

Diego Abatantuono: Felice Gasparin

Emanuela Rossi: voce della moglie di Marcello