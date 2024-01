No Activity - Niente da Segnalare, perché non perdersi la miniserie italiana di Prime Video

Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi in No Activity - Niente da segnalare

Dal 18 gennaio su Prime Video è disponibile No Activity - Niente da segnalare, miniserie comedy italiana di 6 episodi con un super cast, adattamento dell’australiana No Activity del 2015.

Se qualche settimana fa ci era molto piaciuta Gigolò per caso (altra miniserie comedy italiana con un grande cast, a sua volta adattata dalla francese Alphonse), No Activity - Niente da segnalare ci ha convinto, e soprattutto divertito, ancora di più. Prima di spiegare perché, riassumiamo senza spoiler la trama della serie.

Di cosa parla No Activity - Niente da segnalare

All’inizio una voce ci spiega che 500 chili di cocaina stanno arrivando in porto e degli esperti criminali sono pronti a prendere il carico. Da una parte quindi ci sono i criminali incaricati dal "boss della laguna" (Abatantuono), ovvero "lo stagista" Dario (Balsamo) e "la leggenda della mala" Toni Totaro (Papaleo).

Dalla parte dei buoni c’è invece la polizia, che ha predisposto un appostamento con il disilluso Marcello (Zingaretti) e l’esaltato Achille (Tiberi), mentre alla centrale operativa ci sono la veterana Katia (Signoris) e la nuova Perri (Fanelli), che vorrebbe già andarsene per tornare nei reparti "dove si lavora davvero".

In attesa dunque di questo carico di stupefacenti avremo modo di conoscere meglio questi personaggi e gli altri coinvolti a vario titolo (da Maccio a Pannofino, da Cuccarini a Marcella Bella e molti altri). Ma per non fare spoiler ci fermiamo qui, consigliandovi di guardare il trailer di No Activity - Niente da segnalare.

Perché vedere No Activity - Niente da segnalare

Non è certo la complessità della trama l’elemento forte di questa miniserie comica: di fatto, fino al finale non succede granché: in tal senso non c’è davvero "niente da segnalare".

La storia raccontata da questa serie è piuttosto una cornice che serve a inquadrare una serie di situazioni, di scene e di dialoghi molto divertenti.

Le interazioni tra i personaggi ci sono sembrate una specie di dietro le quinte dei classici polizieschi, con una comicità spontanea e autentica e un ritmo incalzante quanto basta per godersi le risate.

Abbiamo poi apprezzato le citazioni disseminate qua e là come in una sorta di caccia al tesoro: la giacca di Dario con il brand di Smetto quando voglio è la nostra preferita.

In definitiva, quindi, No Activity - Niente da segnalare è una serie estremamente godibile, che si guarda tutta di fila (grazie a Prime che ogni tanto ancora pensa a noi amanti del binge watching) e che, senza troppi artifici, fa ridere dall’inizio alla fine.

Voto: 9