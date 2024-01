No Activity - Niente da segnalare, la spiegazione del finale della serie comica italiana di Prime Video

Giovedì 18 gennaio sono usciti su Prime Video tutti e 6 gli episodi di No Activity - Niente da segnalare, serie tv italiana (adattata da un format australiano) che a noi ha divertito moltissimo.

Che l'abbiate vista tutta il giorno stesso dell'uscita o che abbiate preferito gustarvela con calma, può esservi utile una spiegazione-sintesi-ripasso del finale di stagione, per avere la certezza di non aver perso qualche dettaglio. Ecco dunque il nostro recap di cosa succede in Notte numero 24, 6° e ultimo episodio di No Activity - Niente da segnalare.

Cosa succede nel finale di No Activity - Niente da segnalare

La puntata conclusiva si apre con Marcello (Luca Zingaretti) e Achille (Alessandro Tiberi) che per ammazzare il tempo stanno guardando un video virale di una gallina che suona il piano col becco e che si vocifera possa diventare la conduttrice del Festival di Sanremo. Li interrompe Katia (Carla Signoris) che li informa che da nuove intercettazioni risulta che l'atteso carico di 500 chili di cocaina arriverà tra due settimane.

Ma è un imbroglio organizzato dal boss Felice (Diego Abatantuono), come rivela Toni (Rocco Papaleo) a Dario (Fabio Balsamo), che sa che invece il carico è in arrivo proprio questa notte. Dario non è esattamente entusiasta della novità, perché gli sale l'ansia. Decisamente più rilassato (o meglio "uno squalo costretto a stare in una boccia come un pesce rosso") è Achille, che seguendo l'esempio degli scorsi appostamenti di Marcello ha pensato di mettere i pantaloni della tuta per stare più comodo. Marcello, intanto, riferisce al collega che la moglie ha rifiutato la proposta di fare un figlio e si sono presi un cane. "Sa fare il cane, punto" è la descrizione di Marcello.

Toni prova a calmare Dario, che è nel panico, dandogli della valeriana, ma poi gli confessa il piano di cui lo avevamo già sentito parlare al telefono con la moglie, e cioè uccidere il partner e scappare con i soldi che Felice ha dato loro per comprare la droga. Dario, da fan quale è del mitico Toni, è quasi onorato da questo piano per ucciderlo, anche se all'inizio prova a convincere Toni a risparmiarlo.

C'è tensione anche in centrale operativa, dove Perri (Emanuela Fanelli) mastica nervosamente una gomma perché, come dice a Katia, ieri sera è uscita di nuovo con Achille. E anche questa volta i punti di vista dei due "piccioncini" sono opposti: lei è agitata perché è andato tutto troppo bene, lui invece è convinto che sia andata malissimo e che lei non voglia rivederlo. "E allora richiamalo" gridano in coro Nicola (Davide Calgaro) e tutti i colleghi della centrale che si sono messi ad ascoltare.

Il piano di Toni intanto perde pezzi. La moglie lo informa che, al contrario di quanto stabilito, vuole portarsi in latitanza anche i figli, i gatti, il padre e la badante. E "il napoletano" che dovrebbe uccidere gli sta anche simpatico, e poi Dario si è così rassegnato a morire per mano del suo idolo che gli consegna le sue memorie, da dare a Roberto Saviano affinché le divulghi e non faccia morire Dario solo e abbandonato come è nato. Toni spiega a Dario che ormai non lo vuole più uccidere, e l'allievo è quasi offeso dal cambio di idea del maestro. La loro discussione è interrotta da una telefonata di Felice che li informa che il carico di "peperoni" è in arrivo.

Katia, che ormai ha preso in simpatia Perri dopo che lei l'ha difesa dalle angherie di Leonida De Luca (Tommaso Ragno, direttamente da Monterossi) , consiglia alla giovane collega di credere nella relazione con Achille e "sorridere" anziché "riflettere" come da vecchio motto deluchiano. Anche perché, a proposito di relazioni, Katia ha pronto il rapporto per far trasferire Perri in un reparto più gradito (basta che non riveda più la tremenda Loredana, secondo noi). A patto che lei "faccia andare liscia la giornata". E così Katia inizia il tirocinio del devoto Nicola, che è molto preparato, anche troppo forse per i gusti della sua capa.

Mentre al porto Toni non solo ha rinunciato a uccidere Dario ma gli propone di fare coppia con lui anche nel prossimo colpo, De Luca informa la volante 12 e la centrale operativa che il carico di stupefacenti sta arrivando a destinazione. Achille è esaltato alla prospettiva di una maxi retata e chiama fratello Littorio e padre nostalgico, e lo stesso vale per Katia che mette sull'allerta tutti i colleghi della centrale e contatta la volante 12. Marcello, invece, decide che è il momento di mettere su la caffettiera, e Perri che è il caso di buttarsi e chiamare Achille.

Felice intanto ha saputo che la polizia ha scoperto del carico in arrivo e annulla l'operazione di acquisto della droga, dicendo ai suoi uomini di andarsene e di riportargli i suoi soldi. Dario e Toni indossano delle maschere da luchadores messicani e si danno alla fuga. Ma il buon "sammaritano" Nanni (Maccio Capatonda) ha capito dal volo dei gabbiani che una nave inattesa è in arrivo e prova a chiamare gli agenti, che però non ricevono più le chiamate radio né da lui né dalla centrale perché... la caffettiera ha esaurito le batterie della macchina di Marcello e Achille.

E così, mentre Achille e Marcello sorseggiano il loro caffè, nessuno riesce a mettersi in contatto con loro per dire di attivarsi. Nessuno a parte Perri, che chiama Achille al cellulare avviando un dialogo sulla loro storia. Al porto perciò arrivano cani antidroga, sommozzatori, squadre speciali di ogni tipo, ma i due agenti sono irraggiungibili. Almeno finché Nanni va a bussare al finestrino della loro auto e Katia toglie il telefono a Perri per dire ai colleghi di andare al molo 8. Finalmente gli agenti hanno qualcosa da fare, anche se Achille è coi pantaloni della tuta.

L'epilogo di No Activity - Niente da segnalare

Ed eccoci alle scene finali. Dario convince Toni a scappare con lui e con i soldi di Felice per aprire loro due insieme il bar sulla spiaggia tanto sognato da Toni. Dario propone una spiaggia in Montenegro, Toni non è convinto ma questi sono dettagli.

In centrale operativa Katia rimprovera Perri perché non solo si è fatta i fatti suoi nel momento clou dell'operazione, ma era per di più al telefono proprio con uno dei due agenti che nessuno riusciva a rintracciare. Un comportamento inaccettabile, e infatti Katia strappa nuovamente il foglio di autorizzazione al trasferimento di Perri, che la prende ovviamente male.

Achille e Marcello arrivano al molo 8 armi in pugno, ma quando entrano scoprono che l'operazione è conclusa: i corrieri sono stati arrestati, la droga è stata recuperata, i criminali acquirenti sono fuggiti e Nanni sta rilasciando un'intervista alla tv dopo aver catturato i colpevoli. Marcello consola un affranto Achille, che riceve pure un messaggio vocale di una arrabbiata Perri.

Per fortuna che l'indomani è mercoledì e la moglie di Marcello fa i cannelloni. Invita il collega a cena a casa sua, magari anche per dare qualche consiglio alla coppia in crisi, e i due finiscono a parlare di cannelloni in bianco, di sedano tagliato finissimo e di canzoni di Marcella Bella in sottofondo che aiutano nella cottura perfetta. Ed è così che si chiude questa stagione di No Activity - Niente da segnalare, di cui a questo punto potete vedere il trailer in stile Maccio, qui sotto.