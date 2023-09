Il film che tutti stanno guardando e amando su Prime Video

Tom Hanks in "Non così vicino"

C'è un film che è entrato nel catalogo di Prime Video in punta di piedi questa estate, senza annunci particolari, dopo essere uscito al cinema lo scorso febbraio e non aver riscosso particolare successo, eppure da mesi permane nella classifica dei contenuti più visti in Italia, che ha dominato per settimane, solo grazie al passaparola di spettatori entusiasti.

Questo film si chiama Non così vicino, titolo originale in inglese A man called Otto, è tratto dal romanzo L'uomo che metteva in ordine il mondo (titolo originale in svedese En man som heter Ove) dello scrittore Fredrik Backman, aveva già avuto un adattamento cinematografico nel 2015 in Svezia ma ora il suo protagonista, il cui nome è mutato da Ove a un più internazionale Otto, è interpretato dal da noi amatissimo Tom Hanks.

Dopo un incasso di circa 100 milioni di dollari (di cui la metà circa in patria) a fronte di 50 milioni di budget, questa commedia agrodolce conquista il cuore di chiunque la guardi, e noi non abbiamo fatto eccezione. Il perché lo spieghiamo in questa recensione, e daremo anche un suggerimento per un film simile a questo, ma prima riassumiamo brevemente e senza spoiler la trama del film.

Di cosa parla "Non così vicino"

Otto è il classico "pignolo e bastardo" per usare le parole di Giovanni Storti. Ha superato i 60 anni ma non accenna minimamente ad allentare la sua presa di "precisetti", sia al lavoro sia - soprattutto - nel quartiere residenziale di Pittsburgh dove vive.

Nel vicinato lo conoscono tutti, ma nonostante i suoi tanti spigoli non reagiscono troppo male alle sue continue intromissioni sull'uso della strada, del parcheggio e del relativo permesso per residenti, della sbarra che chiude la strada e insomma di tutto quello che il suo sguardo severo nota.

Un giorno, dopo la sua solita ronda del quartiere all'alba, va al lavoro, e qui scopriamo che l'azienda in cui ha lavorato tanti anni lo ha pensionato "a forza", costringendolo ad accettare una buonuscita: sì, insomma, se lo levano dai piedi.

Con la perdita del lavoro, Otto si ritrova senza una ragione per cui vivere. Decide quindi di fare le cose per benino, e dopo aver disdetto tutte le utenze - luce, gas, telefono - e comprato il necessario - corda e gancio - si prepara a togliersi la vita. Proprio in quel momento, però, dall'altra parte della strada arrivano nuovi vicini, Marisol (Mariana Treviño) e Tommy (Manuel Garcia-Rulfo) e le loro due bambine.

Ovviamente Otto non resiste alla tentazione di andare da loro a spiegare le regole di quartiere, anche a costo di rimandare il suo suicidio. Si mette alla guida al posto di Tommy e parcheggia l'auto con relativo carrello per bagagli, e per ringraziarlo poco dopo Marisol gli porta un piatto di pollo messicano assolutamente squisito.

Ci fermiamo qui per non spoilerare, anche se forse avrete intuito che il gesto estremo di Otto è rimandato a tempo indeterminato. Ad ogni modo, qui sotto il trailer in italiano di Non così vicino.

Perché non perdersi questo film (e un suggerimento "parallelo")

Nel 2014 uscì St. Vincent, film con un altro grande attore, Bill Murray, nei panni di un altro uomo burbero e cattivo con tutti che però era impossibile non amare. Se non lo avete visto (beati voi) è gratis su Prime Video.

Vincent e Otto sono molto diversi, per certi aspetti opposti: uno è sporco, grossolano e grezzo, laddove l'altro è sempre fastidiosamente lindo e pulito fino all'eccesso. Ad accomunarli il loro odio per il prossimo, l'affetto che suscitano negli spettatori e un altro aspetto personale che non diciamo per non rovinarvi la visione di nessuno dei due film.

Questo paragone, oltre che per dare un consiglio su un film, anzi su due film da vedere, ci è venuto spontaneo guardando Non così vicino. O forse ancor prima, quando sui social ci siamo imbattuti in post e consigli di amici e conoscenti che avvertivano di "tirar fuori i fazzoletti" prima di avviare la visione. Un consiglio che estendiamo anche prima della visione di St. Vincent.

Al di là del confronto, comunque, quello che conquista tutti dell'Otto di Hanks è la dolcezza, la bontà che nasconde nel cuore sotto strati e strati di musi lunghi, grugniti e lamenti, rimproveri e in generale una misantropia da manuale. Solo Marisol riesce a scalfire quella roccia dura, a riportarlo letteralmente e metaforicamente alla vita, e tutti vorremmo avere la sua forza d'animo.

Così come tutti, alla fine, vorremmo avere la tenacia, la pelle dura di Otto per non farci ferire dalle difficoltà della vita e della morte. Pian piano, però, capiamo che forse Otto avrebbe bisogno di aprirsi al mondo, e nelle sue debolezze riconosciamo le nostre: la commozione, a quel punto, diventa inevitabile, così come finire il film con i lucciconi dopo la solita, ennesima interpretazione da applausi del grandissimo Tom Hanks.

Voto: 9