"Operazione Kandahar" alla fine è quella sorpresa che non ti aspetti

Operazione Kandahar comincia in Iran. Qui facciamo la conoscenza del contractor Tom Harris (Gerald Butler), ovvero un volontario di una società di sicurezza privata, che assiema al collega Oliver (Tom Rhys Harries), spacciandosi per tecnici della manutenzione, installano un malware in grado di arrivare al cervello di una centrale nucleare sotterranea segreta, costruita in spregio ai divieti delle Nazioni Unite. Dietro l’operazione c’è la CIA, coordinata dal loro superiore, Roman Chalmers (Travis Fimmel), che stima molto Tom, visto che questi ha molta esperienza, sangue freddo e conosce molto bene il Medio Oriente. La missione ha successo e la CIA riesci a sabotare la centrale, provocando gravissimi danni ed evitando che l’Iran possa creare l’atomica. Tuttavia, i servizi segreti iraniani, così come quelli pakistani, capiscono che non è stato un incidente grazie a delle intercettazioni e nel giro di poco tempo si mettono sulle tracce dei due.

Tom, già coinvolto in una nuova missione, si trova così improvvisamente tagliato fuori, mentre lo scenario geopolitico si complica, in una terra ancora martoriata dalla guerra. Dovrà farsi strada tra talebani, ISIS, milizie locali che seppelliscono di violenza passato e presente di quella terra da decenni. Nella sua fuga sarà accompagnato dalla guida ed esule tornato da poco in patria Mohammad "Mo" Doud (Navid Negahban), sul posto alla ricerca di ciò che rimane del suo passato e della sua famiglia. Sarà solo l'inizio di una corsa contro un tempo visto che devono raggiungere Kandahar prima dei numerosi segugi sulle loro tracce,

Un action molto diverso dalla norma hollywoodiana. Promosso Gerard Butler

Dopo l'11 settembre, nel momento in cui Iraq e Afghanistan erano diventati il nuovo Vietnam, Hollywood aveva cercato in tutti i modi di creare anche un nuovo filone action, con risultati a essere onesti abbastanza deludenti. Il ritiro delle truppe americane dal territorio afghano due anni fa non ha però scoraggiato per questo il proliferare sul piccolo e grande schermo di una narrazione spesso a metà tra realtà e fantasia. Operazione Kandahar diretto da Ric Roman Waugh, si fa forza di un Gerard Butler che, ultimamente, pare essere quasi tornato ai fasti di un tempo, quando era il maschione per eccellenza, con scudo spartano e sorriso beffardo. Dopo La Tana dei Lupi, dopo Plane e Last Seen Alive, ci sorprende con un film action che avrebbe strappato un sorriso a William Friedkin, Tony Scott e Robert Aldrich, pervaso da malinconia, una profonda sensazione di sconfitta e morte, ma soprattutto distante da una visione manichea della storia. E sia chiaro che per storia, intendiamo quella complicata, sanguinosa, senza vincitori né vinti, che negli ultimi 15 anni ha reso la vita in Medio Oriente un inferno su questa terra.

Operazione Kandahar non ha buoni né cattivi, ha solo uomini che servono se non un'ideale, l'abitudine a pensare di averlo, e diventa soprattutto uno scontro tra intelligenze, perseveranza, esperienza sul campo. Fatto ancora più sorprendente, il film ha un enorme realismo d'insieme, una capacità di essere verosimile, convincente, cinico, facendo a meno di retorica, lezioni morali o ancora peggio della volontà di dirci qual è la verità finale su quella terra insanguinata. Nossignore, nessuna lezione, se non quella del caos, della mancanza di un senso se non quello di uomini naufraghi della storia, del sangue che continua a scorrere.

Un film che parla di uomini e non di eroi

Operazione Kandahar ha un altro grande pregio: sa come rendere empatici i suoi personaggi. Inoltre, pur senza un budget altissimo, con una regia dinamica e una fotografia che valorizza quell'ambiente aspro e desertico tanto di giorno quanto di notte, ha un bell’impatto visivo. Alla fine, non riusciamo ad odiare veramente nessuno, ci affezioniamo ad ognuno dei vari personaggi, ma ovviamente in particolare a lui, a Tom, a cui il fu Leonida di Sparta riesce a donare un mix riuscitissimo di vulnerabilità e dura scorza. Le parti più belle però sono quelle interpretate da Neghaban, su cui la sceneggiatura riversa tutta l'identità storica e culturale violentata e ignorata di un popolo che, da quarant'anni e passa, fa sostanzialmente da cavia alle potenze mondiali ed è stato privato di tutto, costretto ad una diaspora dolorosa e senza ritorno.

Uno dei migliori prodotti di Amazon Prime Video

Dovendo fare un confronto con prodotti soft, privi di audacia e ardimento di sguardo come i recenti Ghosted, Heart of Stone o simili, Operazione Kandahar ne esce a testa alta, anzi altissima. Soprattutto, a dispetto di una trama forse non particolarmente sorprendente, vi è un'attenzione, una cura e una meticolosità nel farci comprendere il caos che regna in quell’angolo di mondo a dir poco ammirevole. Il tutto senza fare a meno della volontà di parlarci di uomini e non di eroi, qualcosa che oggi è una merce rara, anzi rarissima. Senza ombra di dubbio questo su Amazon Prime Video è uno dei migliori prodotti del genere di quest'anno, un film che vi consigliamo se cercate qualcosa che, oltre ad abbracciare le caratteristiche più importanti del genere come era concepito un tempo, sappia anche far riflettere sulle conseguenze della scellerata politica degli ultimi vent’anni in quelle lande.

Voto: 8