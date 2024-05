Outer Range 2: trama, trailer e data di uscita della nuova stagione della serie fanta-western di Prime Video

A due anni dall'uscita della prima (bellissima, secondo noi) stagione, arriva su Prime Video la stagione 2 di Outer Range, la serie tv che mischia western (ai giorni nostri, ma anche ai giorni del Far West), fantascienza e thriller e che ha come protagonista il maestoso Josh Brolin. Ecco tutte le anticipazioni su trama, cast e data di uscita, e anche il trailer di Outer Range 2.

Di cosa parla Outer Range 2

Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch che lotta strenuamente per la sua terra e per la sua famiglia e che si imbatte in un fenomeno inspiegabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming, sotto la forma di un’oscura voragine. Il mistero che circonda questo abisso senza fondo, apparso in un appezzamento del ranch della famiglia Abbott, si infittisce ancora di più nel corso della seconda stagione, mentre Royal e sua moglie Cecelia (Lili Taylor) tentano di tenere unita la famiglia dopo l'improvvisa scomparsa della nipote. La posta in gioco non è mai stata così alta per gli Abbott, che ora si trovano a dover affrontare minacce su più fronti. La seconda stagione di Outer Range spingerà i suoi personaggi sempre più nel profondo del baratro, con risvolti imprevisti che potrebbero scuotere le fondamenta del tempo stesso.

Il cast di Outer Range 2

Guidato Josh Brolin (candidato agli Oscar per Milk, di recente apparso in Dune: Part Two), il cast della serie include Imogen Poots (Baltimore), Lili Taylor (Manhunt), Tamara Podemski (Reservation Dogs), Lewis Pullman (Lezioni di Chimica), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt’s Creek), Shaun Sipos (Reacher), Isabel Arraiza (The Little Things), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (Horizon: An American Saga). La serie vede come executive producers Charles Murray, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Ernest McNealey, Josh Brolin, Tony Krantz, Heather Rae e Jon Paré.

Il trailer di Outer Range 2

Il trailer di Outer Range 2, disponibile solo in inglese, inizia con la voce di Josh Brolin che parla di riferimenti religiosi, come nel trailer della prima stagione, ma poi le immagini mostrano molto di più, tra rivelazioni sul misterioso buco in mezzo al ranch e scene dal passato di Royal (il passato più passato, con tanto di pellerossa all'attacco). che alla fine dice: "Il tempo rivela ogni cosa".

Quando esce Outer Range 2

Tutti i 7 episodi di Outer Range 2 sono disponibili su Prime Video dal giorno giovedì 16 maggio 2024.