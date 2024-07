Outer Range 3 non ci sarà: Prime Video cancella la serie tv con Josh Brolin

Outer Range 3 non ci sarà. Non sapremo mai come finirà la storia multi-temporale di Royal Abbott, della moglie Cecilia, dei loro figli e della loro nipotina "tornata dal futuro".

Prime Video ha infatti cancellato la serie tv con protagonista Josh Brolin dopo due stagioni che avevano affastellato mistero su mistero senza rispondere quasi a nessuno degli interrogativi aperti come quello strano buco nel ranch degli Abbott.

E dunque ci dovremo far bastare il finale della seconda stagione di Outer Range, che appunto ha lasciato in sospeso diverse questioni che, a questo punto, rimarranno aperte per sempre. A pesare, evidentemente, è stato il calo degli spettatori registrato nella stagione 2.