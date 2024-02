Pensati Sexy, la spiegazione del finale del film con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi

Avete appena visto Pensati Sexy su Prime Video e temete vi sia sfuggito qualcosa nella conclusione? È passato del tempo da quando è uscito, si è concretizzato il sequel da noi auspicato e non ricordate bene come finiva? Non lo avete visto ma volete impressionare qualcuno che vi ha detto di averlo apprezzato?

In quest'ultima eventualità non siamo esattamente d'accordo con voi, ma in ogni caso ecco la nostra sintetica spiegazione del finale del film uscito il 12 febbraio 2024, diretto da Michela Andreozzi e con protagoniste Diana Del Bufalo e Valentina Nappi. Naturalmente di qui in poi è pieno di qualunque spoiler possibile.

Come finisce Pensati Sexy: la crisi di Madda

A un certo punto sembra che Maddalena abbia compreso quel che Valentina le dice sull'inaffidabilità di Donato (Raoul Bova) e sulla necessità di sentirsi a posto con sé stessa, ma poi alla festa di presentazione del libro scritto da/per la influencer Lara (Jenny De Nucci) Maddalena accetta le avances di Donato, che alla domanda "e tua moglie" risponde con un generico "se n'è andata".

Maddalena e Donato fanno sesso, lui le dice che l'ha trovata finalmente libera e sicura di sé e va a prendere due bicchieri di champagne per festeggiare. Lei nota i vestiti della moglie e chiede: "Ma tua moglie non se n'era andata?". E lui, con discreta faccia tosta, risponde "Sì, per un week end con le amiche".

Lei capisce di essere stata presa in giro e che avrebbe dovuto dare retta a Valentina, che con le sue solite "allucinazioni" le aveva mostrato la gabbia in cui stava andando a infilarsi, prima di essere sostanzialmente cacciata dalla mente di Maddalena al grido di "tu sei invidiosa perché se io sono felice tu sparisci".

E allora Maddalena prova a riparare ai suoi errori e se ne va, lasciando Donato e andando a cercare Leonardo (Alessandro Tiberi), che l'aveva invitata ad assistere a un suo stand up comico. Arriva al locale in ritardo, quando tutto è già finito, e nonostante le scuse e le buone intenzioni quando lo invita a bere una birra lui dice che "è tardi, Maddalena" e se ne va.

La nostra protagonista entra in crisi, prova invano a cercare di rievocare Valentina, che nel frattempo è - invisibile - accanto al suo letto che piange (che brava Nappi in questa scena!), finché le arriva un messaggio di mamma Grazia (Angela Finocchiaro) che la informa che sua sorella Maria (Ludovica Di Donato) è in travaglio e sta per partorire.

Maddalena si chiarisce con la mamma e la sorella

Quando arriva in ospedale, Maria ha già dato alla luce il piccolo Aldo, chiamato come il loro papà morto scomparso quando erano piccole. La sorella dorme, e lei inizia a parlare finalmente in modo sincero con la mamma. Grazia le dice che non è vero che ha una scarsa considerazione della figlia, ma che al contrario ha sempre cercato di darle (troppi) consigli perché la ritiene troppo buona e troppo sensibile, e se da madre ha fatto degli errori li ha fatti sempre per amore.

Poi sopraggiunge il parroco (Massimiliano Vado, il marito della regista Michela Andreozzi) che parlando del "nostro nipotino" si porta via Grazia, e così Maddalena va da Maria, svegliata dal profumo di panino al prosciutto (crudo, ndr) a cui ha dovuto rinunciare per tutta la gravidanza.

Tra un morso e l'altro Maddalena capisce che, nonostante i nomi biblici, lei e sua sorella non sono così diverse, e Maria esprime la sua insicurezza quando guarda il suo secondogenito e fa notare che "anche la Madonna di figlio ne ha fatto solo uno, ci sarà un motivo".

Maddalena si mette a scrivere il suo libro

Maddalena è rinfrancata da questi dialoghi familiari e trova la forza, il coraggio e l'ispirazione per mettersi a scrivere il suo libro La mia autostima è una stanza vuota, mentre dà una mano a sua sorella con i figli, mentre Donato non lascia la moglie ma almeno la casa editrice di Erika (Camilla Filippi), mentre arriva la firma con la nuova editrice, mentre Leonardo continua a fare i suoi spettacoli, e mentre il bellissimo Mariano Di Vaio viene respinto ancora una volta.

Finalmente il libro è dato alle stampe, con tanto di dedica "alle pecore nere", e arriva il giorno della presentazione. Maddalena parla al pubblico di come la sua vita sia cambiata, di come sia diventata famosa grazie a un video virale, e mentre parla prima arriva la sua ex capa Erika e poi nota anche il caro Leonardo.

Maddalena e Leonardo a letto insieme, finalmente

Il discorso diventa quindi una dichiarazione a Leonardo, che l'ha fatta ridere, che l'ha vista e apprezzata per quello che era davvero. Lo invita nuovamente a uscire insieme e lui accetta praticamente davanti a tutti. Alla fine della presentazione scatta invece il momento privato, caldissimo e appassionato.

Dai bagni del locale dove c'era la presentazione (e dove sono stati scoperti da Maria e marito) i due continuano i loro amplessi a casa di lei, che si mette persino a piangere per la felicità. E a questo punto, per un attimo, Maddalena ritrova Valentina, che le porge una birra e le dà la lezione numero 10, avvisandola sorridendo che "quando subentra l'amore il sesso diventa un casino". Maddalena ringrazia, saluta Valentina e si rituffa nel sesso con Leonardo. Intanto tutti i suoi amici conoscenti e familiari ballano felici al locale mentre il film finisce. O no?

L'ultima scena di Pensati Sexy: perché Vale non riconosce Madda

No, perché c'è ancora una scena dopo l'inizio dei titoli di coda. Maddalena entra nel sexy shop dove era stata con Valentina per andare a salutare la vera Valentina Nappi, lì per una presentazione.

Madda prova a saltare la coda di fan della pornostar, ma Vale la fa bloccare dicendo di non conoscerla. Madda protesta, ricordando il loro tempo insieme, ma c'è un ovvio motivo se Valentina non risponde: Maddalena parlava con la sua coscienza che aveva le sembianze di Valentina Nappi ma non era davvero Valentina Nappi. Per questo la "Tyler Durden" di turno non può logicamente riconoscere Maddalena. E così il film finisce finalmente, mostrando nei titoli di coda una specie di Kamasutra con dei pupazzetti cuciti all'uncinetto probabilmente da mamma Grazia...