"Pensati Sexy", l'intervista a Diana Del Bufalo, Michela Andreozzi e Valentina Nappi

In attesa dell'uscita di Pensati Sexy (e dopo aver visto l'anteprima del film), abbiamo chiacchierato con la regista e le protagoniste della "commedia al femminile" di Prime Video, ovvero Michela Andreozzi, Diana Del Bufalo e Valentina Nappi.

In questa intervista (senza spoiler) partiamo appunto dall'etichetta di "commedia al femminile" e di come stia un po' stretta a un film "a tre anime", in cui si mischiano i temi e i punti di vista del femminismo, dell'accettazione di sé e della critica a quella che abbiamo definito la "bigotteria" della società.

A chiusura di intervista (con potenziale rischio spoiler) abbiamo poi chiesto di un possibile sequel di Pensati Sexy. Nel video tutte le risposte di Andreozzi, Del Bufalo e Nappi.

Di cosa parla Pensati Sexy

Maddalena è la pecora nera della sua famiglia molto cattolica e gli uomini con cui esce sembrano essere tutti fuori dalla sua portata. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo. Da quel momento, un angelo custode molto particolare entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice.