"Pensati sexy", finalmente una commedia femminile italiana moderna

Il 12 febbraio su Prime Video esce Pensati sexy, film diretto da Michela Andreozzi e con protagoniste Diana Del Bufalo e Valentina Nappi. Nel cast ci sono anche attori uomini noti come Raoul Bova e Alessandro Tiberi (e anche Angela Finocchiaro, Jenny De Nucci e Fabrizio Colica, per dire tutto il cast principale), ma la prima cosa da capire di questo film è che è davvero una "commedia al femminile", come era stata presentata. E allora iniziamo questa recensione con il riassunto senza spoiler della trama di Pensati Sexy.

Di cosa parla Pensati sexy

Maddalena lavora in una casa editrice "rampante" e fa la ghost writer: in pratica scrive libri e biografie che saranno venduti come se fossero stati scritti da influencer e vip vari.

Maddalena non è particolarmente soddisfatta del suo lavoro, vorrebbe scrivere qualcosa di suo, ma se lo fa andare bene, anche perché è innamorata del suo capo (Bova). Che è un uomo sposato.

Dopo un appuntamento andato male con lui, che le dice in sostanza di non vederla sexy, Maddalena decide di dare una svolta alla sua vita, su cui ha pesato l’influenza di una madre (Finocchiaro) bigotta, per "pensarsi sexy", appunto.

E nel cercare ispirazione online tra siti porno, come per magia le appare la diva dell’hard Valentina Nappi. Con il suo aiuto (ma a volta anche contro i suoi consigli) Maddalena cercherà quindi di liberare la vera sé stessa in un percorso di emancipazione sessuale, professionale e familiare, lungo il quale incontrerà diversi uomini, tra cui un amico (Tiberi) di suo cognato, e noi ci fermiamo qui invitandovi a guardare il trailer ufficiale di Pensati sexy.

Perché ci è piaciuto Pensati sexy

Va bene abbiamo mentito, ancora un pizzico di spoiler ci serve per spiegare perché questo film ci ha piacevolmente colpito. Nel momento stesso in cui Maddalena e Alessandro iniziano a flirtare, li abbiamo "shippati" come dicono i giovani, ovvero abbiamo fatto il tifo per loro, anziché per Maddalena e il suo capo sposato.

E sinceramente ci saremmo aspettati che finissero presto insieme "per sempre felici e contenti". Invece Maddalena fa il suo percorso personale che non è un prevedibile rettilineo verso il principe azzurro, ma un tortuoso e complesso processo in cui Maddalena non vuole e non deve dipendere da nessuno per andare avanti.

Può sembrare una sciocchezza, ma vedere questo tipo di personaggio femminile in una commedia italiana ci ha colpito molto. E ci ha dato speranza.

Non che Pensati sexy sia un film da Oscar, ma per noi è il (buon) segno che anche la commedia italiana si sta aprendo a trame più moderne nel rappresentare i personaggi femminili.

Voto: 8