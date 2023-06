Con la serie "Pesci Piccoli" i The Jackal sono diventati grandi

Il cast di "Pesci Piccoli"

Lo scorso week end sono uscite due serie tv italiane di genere comedy, create da artisti che si sono affermati nel loro campo grazie al passaparola di una generazione (forse anche due) che si riconosce nelle loro vicende, nelle loro battute e in generale nella loro visione del mondo. Una è Questo mondo non mi renderà cattivo, di Zerocalcare, su Netflix; l'altra, quella di cui parliamo qui, è Pesci Piccoli - Un'agenzia, molte idee poco budget (per gli amici basta Pesci Piccoli), dei The Jackal, su Prime Video.

Se della serie di Zerocalcare si sta parlando moltissimo, forse anche grazie allo strapotere di Netflix rispetto alle altre piattaforme di streaming, riteniamo che non si stia tributando il giusto riconoscimento alla serie del collettivo comico napoletano. Che noi abbiamo sommamente apprezzato, a dispetto di alcune critiche che sono state rivolte a Pesci Piccoli. Per capirci meglio, in questa recensione riassumiamo prima la trama e poi il nostro punto di vista sulla serie.

Di cosa parla Pesci Piccoli

La serie inizia con una scena che fa ridere solo se non avete mai lavorato in un'agenzia di comunicazione: se ci avete lavorato, sapete che una fedele rappresentazione della realtà.

C'è una riunione, tra i membri della sede centrale dell'agenzia Tree of Us e un cliente, testimonial per la prossima campagna pubblicitaria di un telefono.

I professionisti dell'agenzia si presentano tutti con delle definizioni in "inglese comunichese": art director, senior copy, color match analyst, junior assistant, content manager... Niente che impressioni il cliente, che è Achille Lauro.

Anzi, lui propone un cambio nello spot, e ha un diverbio con la direttrice creativa - anzi, "creative director" - del progetto, che gli dà uno schiaffo.

Risultato: Greta, il nome della direttrice creativa, viene mandata via dalla sede centrale e "mobbizzata" con una falsa promozione che consiste nel nominarla direttrice creativa di un'altra sede di Tree of Us.

Una sede periferica, provinciale (in realtà la serie è stata girata a Napoli), dove l'agenzia non ha grossi clienti, ma appunto "pesci piccoli". E dove Greta conosce i suoi nuovi colleghi.

C'è Fru il social media manager, Ciro il videomaker, Fabio il produttore, Aurora la project manager, Alessio (Giovanni Anzaldo, visto di recente in Il Grande Giorno) che è junior creative...

L'impatto tra Greta e questa agenzia non è dei migliori: lei è fredda, cinica, mentre gli altri sono un gruppo di persone affiatate, solidali, calorosi. Non c'è bisogno di spoilerare altro, per ora, quindi date uno sguardo al trailer.

Perché abbiamo adorato la serie dei The Jackal

La principale critica mossa a Pesci Piccoli è che "è una copia fatta male di The Office". Un'osservazione che, a nostro avviso, è un po' forzata.

Perché è vero che, tra i sei episodi di questa prima stagione, ce n'è uno che sembra un plagio della celebre sit-com da ufficio uscita nel Regno Unito, rifatta negli USA e prossimamente anche in Australia.

Ma è un omaggio dichiaratissimo, su cui addirittura i protagonisti fanno ironia, così come per le battute sparse negli altri cinque episodi. Accusarla di plagio è come dire che Così e cosà degli Articolo 31 è un plagio di Gianna di Rino Gaetano.

Sgomberato il campo, almeno secondo noi, da questa critica, resta una serie tv davvero "matura". I The Jackal, infatti, non sono nuovi ad approcci verso mass media diversi da quelli che hanno lanciato.

Ma se nei vari programmi televisivi (o in streaming) a cui hanno preso parte erano in qualche modo "ospiti", e se in Generazione 56k erano diciamo in seconda linea, con questa serie hanno dimostrato anche di essere cresciuti rispetto al loro esperimento cinematografico Addio fottuti musi verdi.

Pesci Piccoli è quindi una serie tv "da grandi", che i jackallini hanno messo in piedi con grande impegno ed estrema attenzione al prodotto. E alla fine il risultato è una serie tv che fa davvero ridere: un risultato mica da poco in un momento in cui far ridere sembra un percorso a ostacoli per non offendere nessuno.

Chi - come chi firma questo articolo - conosce il mondo della comunicazione riconosce stereotipi, difetti e idiosincrasie di questo ambito professionale, tant'è che le risate sono talora inframmezzate da brividi derivanti da traumi cancellati dalla memoria (fortunatamente).

Gli ospiti speciali - da Achille Lauro a Herbert Ballerina e a Giovanni Muciaccia - sono inseriti nella storia con ruoli marginali ma sempre azzeccati (siamo ai livelli di Call my agent Italia), e tutto il cast - dai The Jackal ai colleghi - dà una prova tanto convincente quanto apparentemente naturale.

E Pesci Piccoli è anche una serie tv "coraggiosa", come rivendicato dagli stessi The Jackal che sottolineano l'unicità di una serie girata a Napoli che non parla di camorra, che "combatte la stereotipia", per l'orgoglio dell'ultimo co-vincitore di LOL: chi ride è fuori.

Per tutte queste ragioni non solo abbiamo amato la serie dei The Jackal, non solo siamo pronti a incatenarci a un pacco di Amazon per convincere Prime Video a produrre la seconda stagione, ma - ci dispiace di cuore - non nemmeno comprendiamo come si possa dire che Pesci Piccoli non fa ridere.

Ci mancherebbe, ridere è la cosa più soggettiva del mondo, magari siamo fatti male noi. Ma, a nostro sindacabilissimo giudizio, questa è una serie tv che merita di essere vista, "memata" e citata nelle conversazioni tra amici. Magari anche presa come soggetto per un'app con le migliori citazioni, come The Jackal fece ai tempi de Gli effetti di Gomorra sulla gente (che noi all'epoca scaricammo). Abbiamo esagerato? "Echissenefutt..." (cit.)

Voto: 8.5