"Prima di andare via", il trailer del film italiano triste e leggero in arrivo su Prime Video

Se vi piacciono i film italiani "tristi ma leggeri" è in arrivo su Prime Video una novità piuttosto promettente in tal senso. Si intitola Prima di andare via (come un famoso brano di Neffa e una meno famosa canzone di Riccardo Sinigallia), è diretto da Massimo Cappelli (Il giorno più bello, Prima di lunedì) e qui sotto trovate il trailer e tutte le informazioni (tra cui il fatto che l'attore protagonista ha avuto un problema simile a quello del suo personaggio).

Quando esce "Prima di andare via"

Come anticipato, il film uscirà in esclusiva streaming su Prime dal giorno venerdì 26 maggio. Nell'attesa o quando volete, per rimanere nello stesso genere, vi consigliamo di vedere il quasi omonimo (ma americano) Don't make me go e l'italiano Mio fratello, mia sorella.

Di cosa parla il film

Andrea è un ragazzo che la vita, un po’, la subisce. Ha un migliore amico da tenere sotto controllo, un esame difficile da superare e un’ex ragazza che gioca con lui come il gatto col topo. Ma la sua vita gli piace così com’è e quando scopre di avere un male incurabile il mondo gli crolla addosso.

Può la malattia cambiare la vita di una persona in meglio? Sì, se incontri Giulia, che si trova nelle tue stesse condizioni. Grazie a lei, Andrea capirà che è giunto il momento di prendere in mano quello che resta della propria esistenza.

Il cast di "Prima di andare via"

Il film è interpretato da Riccardo Maria Manera, Jenny De Nucci, Tiziana Foschi, Mirko Frezza e con Marina Suma. Prima di andare via è prodotto da Valentina Di Giuseppe e Massimiliano Leone per Lime Film ed è distribuito da Adler Entertainment.

Da notare che Riccardo Maria Manera (il protagonista della serie Rai Volevo fare la rockstar) nel 2022 aveva dichiarato di avere una lesione tumorale. Come ha scritto lo stesso Manera su Instagram, nel presentare il trailer di questo film, Prima di andare via è stato girato due anni fa a Tarquinia, quindi prima del suo annuncio relativo alla lesione tumorale.

Il trailer ufficiale

Qui sotto il trailer ufficiale di Prima di andare via, in cui conosciamo meglio la storia di Andrea, e anche le paure di Giulia.