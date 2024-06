Prisma 2, la spiegazione del finale di stagione della serie italiana di Prime Video

Dal 6 giugno su Prime Video sono finalmente usciti tutti gli 8 episodi di Prisma 2, seconda stagione della serie tv teen drama italiana creata (magnificamente) da Ludovico Bessegato.

In una storia corale qual è quella di Prisma, è facile perdersi qualche passaggio, una scena chiave, la situazione tra due personaggi. Per questo pensiamo possa essere utile una spiegazione del finale di stagione che riassuma le principali linee narrative, o meglio le varie sotto-trame dei personaggi nel corso di tutta la stagione: speriamo che così possiate trovare risposte alle vostre domande. Naturalmente non proseguite se non avete visto tutta la seconda stagione di Prisma, perché di qui in poi è pieno di spoiler.

Come finisce la storia di Nina, Akemi e Micol

Iniziamo dalla storyline più “semplice”, quella che ha come protagonista Nina, al vertice di un triangolo sentimentale con Micol, la ex di Andrea che vive a Sabaudia, e Akem, la tredicenne sorella di Jun (Nina ha 16 anni).

Dopo aver dispensato consigli a destra e a manca, la povera Nina si è ritrovata da sola nel momento del bisogno. Perché pur essendosi riconciliata con Micol dopo l’intreccio coi gemelli Risorio, la loro relazione soffre la distanza e l’impossibilità di vedersi in settimana.

A ciò si aggiunge, appunto, l’iniziativa di Akem. Che abbiamo notato inizialmente quando ha detto che secondo lei il fratello di Zelia andava denunciato per aver caricato online il video di Carola e Daniele che facevano sesso, e poi si è presa il suo spazio andando a parlare con Nina della propria omosessualità. E di fumetti, e di altre cose che pian piano hanno attirato l’attenzione fino a quel bacio che Nina le ha dato da ubriaca alla festa di Halloween.

Quando se ne è ricordata, il giorno dopo, ha pensato di aver ceduto in un momento di debolezza, ma poi si è ricordata di come davvero avesse provato qualcosa per lei, nonostante i tre anni di differenza.

E quindi sono andate di nascosto insieme a fare il funerale alla balena spiaggiata, ma anche se sono scappate alla polizia che le inseguiva per aver oltrepassato la zona sotto sequestro la loro fuga è stata scoperta da Jun e sua madre, che da brave investigatrici hanno incrociato i dati di registro elettronico della scuola e cellulare della ragazza sequestrato e hanno capito che Akem e Nina sono state insieme, anche se Nina ha negato spudoratamente.

E così la nostra Nina si è trovata emarginata da Jun, da Micol, da Carola “a disagio per quello che hai fatto”, ma non dai suoi bravi amici queer Jacopo, Sebastiano e Camilla. Nina si fa perciò coccolare dalle uniche persone che la capiscono, dopo che anche Carola non ha compreso che la differenza con quando lei a 13 anni stava con Ilo 17enne è che loro erano una coppia etero e quindi nessuno aveva da ridire, mentre la povera Akemi viene trasferita a forza dalla nonna in Giappone. Ma secondo noi questa storia non finirà qui, anche se nelle scene finali vediamo Micol che ritrova il pappagallo Benito del nonno nostalgico fascista di Nina, quindi ha di sicuro un motivo per riallacciare ancora una volta il loro rapporto.

Come finisce la storia di Carola in Prisma 2, tra amore e denunce

Come detto anche Carola delude Nina, e quando realizza se ne pente amaramente e piange al telefono con Marco, dicendogli che non se la sente di accompagnarlo alle gare nazionali di nuoto, e lui risponde che va subito da lei a parlare, ma ci torniamo tra un po’ a questo punto.

Ripercorriamo invece la storyline di Carola, che all’inizio di questa stagione 2 di Prisma è ancora alle prese con il maledetto video porno con Daniele pubblicato dal fratello di Zelia, che lei inizialmente grazia per non fargli passare guai.

Il guaio però lo passa lei con Marco, che giustamente quando vede il video non vuole più avere niente a che fare con Carola.

Tra i due il tira e molla continua per tutta la stagione: prima lei vuole scusarsi e lui la evita, poi si parlano alla festa di Halloween per le chiavi, che lui le restituisce il giorno dopo al campo di atletica e i due finalmente si baciano.

Poi però quando lei crede che sia tutto a posto gli scrive un messaggio sul succhiotto che lui le ha fatto ma Marco non risponde. Così Carola capisce che lui si voleva solo vendicare e lo manda a quel paese. Al che Marco si pente e prova a parlarle ma lei lo evita, finché si incrociano casualmente su un treno: lui sta tornando dalla gara di Milano a cui ha fatto il tempo di qualificazione per i nazionali, lei ha lasciato la casa di Tiktoker dove si sentiva di essere stata invitata “solo perché sono disabile e fregna”. I due chiacchierano, lui fa finta di essere di una ditta di sanitari quando lei viene cercata al telefono dai tiktoker e riscatta la scintilla che sembra definitiva.

Nel frattempo, Marco a parte, Carola ha rilasciato un’intervista a una giornalista di Vanity Fair per condividere la sua storia di vittima del porno, e il successo straordinario e l’ondata di solidarietà l’hanno convinta a denunciare il fratello di Zelia, che ha ricevuto la visita dei poliziotti a casa mentre c’era solo la sorella con Boncio, l’amico dei gemelli. L’amica non l’ha presa bene, ovviamente, ma Carola ha avuto almeno il modo di spiegare il suo cambio di decisione e forse la loro situazione ritornerà serena.

Come finisce la storia del gruppo di Daniele, Vittorio e Ilo in Prisma 2

Alti e bassi anche nel percorso artistico del gruppo musicale di Daniele, Vitto e Ilo. A inizio stagione abbiamo saputo che la casa discografica di Achille Lauro ha deciso di non produrre più un disco dei ragazzi per colpa del video porno ormai famoso.

Hanno quindi trovato un altro produttore in questo Luciano, che però ci è subito sembrato un po’ un trafficone, e anche a Dani che litiga con gli amici e lascia il gruppo subodorando qualcosa che non va; infatti dopo tante promesse Luciano si è imboscato per un paio di giorni quando c’era da rimborsare le spese per il video e le registrazioni.

Perciò Ilo e Vitto, che prima avevano deriso i produttori di Achille Lauro, quando questi, dopo aver letto l’intervista a Carola, avevano chiesto di tornare sotto la loro etichetta. Ma quando decidono di mollare Luciano per tornare da loro e riprendono Daniele, Luciano li informa che se vogliono rescindere il contratto con lui devono pagare una penale di 30.000 euro. E come li trovano questi soldi? Ci arriviamo tra poco.

Come prosegue la storia di Andrea e Daniele

Prima vediamo come è andata avanti la storia di Andrea e Daniele, che nel finale della prima stagione si erano incontrati su quel pullman dove Daniele doveva incontrare la persona di cui in pratica si era innamorato tramite messaggi, appunto Andrea.

A inizio stagione abbiamo visto come è finita quella volta: i due si sono messi a chiacchierare, ma sono stati interrotti dalla chiamata di Ilo che ha informato Daniele del video a luci rosse di cui era protagonista.

Poi è arrivata la casa di produzione di Lauro che li ha respinti e Daniele ha lanciato via il cellulare, risultando irraggiungibile per giorni ad Andrea.

Complice una festa (a cui Andrea ha portato della droga) i due si sono rivisti, ma anche tra loro questa stagione è stata la fiera delle occasioni mancate.

Andrea nel frattempo ha avuto il coraggio di fare coming out rispetto alla propria fluidità sessuale, grazie a un nuovo compagno di scuola trans, Jacopo, che ha fatto amicizia con Nina e poi con Andrea.

Ma Daniele non ha trovato lo stesso coraggio e ciò ha provocato l’allontanamento di Andrea. In più Daniele è stato cacciato di casa dal padre violento, si è appoggiato da Vittorio ma poi ha litigato anche con lui e alla fine si è fatto ospitare da Marika, l’istruttrice di nuoto.

Così quando Andrea scarica Daniele e lui viene informato dai ragazzi che Lauro li vuole di nuovo, in preda all’entusiasmo va a letto con Marika proprio quando Andrea, su consiglio di Jacopo, aveva capito che Daniele aveva solo bisogno di più tempo.

Ma Andrea e Daniele sono di nuovo costretti a vedersi quando Andrea, che nel frattempo ha deciso di tornare a studiare pianoforte e ha bisogno di soldi per comprare un piano, viene contattato da Daniele Vitto e Ilo per una questione di soldi e spaccio… ed eccoci al finale.

Prima del finale: la questione del pianoforte nella storia di Andrea e Marco

I flashback del passato di Prisma 2 hanno riguardato soprattutto il tema del pianoforte. Sei anni fa, i gemelli prendevano lezioni di pianoforte da una maestra, Vanessa.

Un giorno Marco stava raccogliendo dei fiori per lei e Andrea glieli ha buttati per poi presentarsi lui con un mazzo di fiori. Da lì è partito un litigio tra i gemelli, che costa un infortunio alla spalla a Marco (il primo infortunio che lo tiene lontano dal nuoto).

Andrea prosegue poi le lezioni con Vanessa, ma non ne ha tanta voglia e chiede a Vanessa in regalo un anello in cambio del suo impegno.

Quando la religiosissima mamma dei gemelli scopre questa cosa si arrabbia moltissimo e licenzia Vanessa, facendo mettere via il pianoforte, operazione durante il quale il piano quasi cade addosso a Marco ma Andrea lo salva.

Comunque questa cosa segna Andrea dal punto di vista musicale oltre che identitario, e la cosa gli torna in mente quando Daniele gli regala la pianola che poi butta quando decide temporaneamente di non pensare più a lui. Ma quando fa pace con sé stesso prima ancora che con Daniele decide di andare a iscriversi alla scuola di musica dove ancora insegna Vanessa.

Cosa succede nel finale di Prisma 2

Dunque, per pagare la penale i ragazzi decidono di chiedere ad Andrea di contattare Gerardo, quello nella cui serra Andrea va a prendere la droga, per chiedergli di fare da corrieri in qualche traffico che gli renda parecchi soldi.

E quindi Gerardo affida loro due chili di cocaina da portare a un altro spacciatore di alto livello, con un piano che prevede che Ilo e Vitto stiano davanti con la loro macchina scassata e le facce da criminali, mentre la droga è nella macchina dietro con Daniele e Andrea conciati da bravi ragazzi.

Il primo giro va bene, ma poi Andrea che ha scoperto di Daniele e Marika decide di tirarsi indietro per il secondo e decisivo giro, salvo appunto cambiare idea quando vuole comprare il piano e il lavoro nella vetreria del padre, che pure gli è tornato utile non solo per pagare la multa ma anche per stare con Daniele che è andato a lavorare nella fabbrica adiacente con Vitto e Ilo, non gli basta per i soldi che gli servono.

Perciò via al secondo giro da corrieri della droga: però qualcosa ovviamente va storto. Infatti trovano un ingorgo e lo spacciatore a cui devono consegnare prenota ai ragazzi quattro roulotte in un campeggio per la notte.

Quella notte finalmente Daniele e Andrea fanno l’amore, e il mattino dopo si dichiarano a Ilo e Vitto che li accettano senza problemi. Purtroppo però nel parcheggio è sparita la macchina con la droga: Andrea sospetta sia stata rubata dallo spacciatore a cui dovevano consegnare e avverte Gerardo che parte per andare a capire cosa fare.

Purtroppo però lungo la strada incrociano Marco che mentre va da Carola per consolarla e convincerla ad accompagnarlo alla gara si ferma con la moto per parlare al telefono con Andrea e chiedergli se è con Daniele perché Marika lo ha appena chiamato preoccupata per l’assenza di Daniele irraggiungibile al telefono.

Gerardo e il suo uomo si fermano, credono che Marco sia Andrea e che quindi siano stati fregati, attraversano la strada e lo raggiungono per dirgliene quattro e dargliene probabilmente molte di più… ma proprio qui si interrompe la seconda stagione di Prisma. Un cliffhanger da manuale per una serie stupenda.