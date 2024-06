Prisma 2: ma siamo sicuri che sia una serie italiana?

Mattia Carrano (Andrea/Marco) e Lorenzo Zurzolo (Daniele) sul set di Prisma 2

Per chi, come noi, è cresciuto con Beverly Hills 90210, poi Dawson's Creek e (ma eravamo già grandicelli) The O.C., le serie tv del genere cosiddetto “teen drama” sono un pezzo di cuore da quasi trent'anni.

Ma mai ci è capitato di vedere un teen drama italiano che potesse reggere il confronto con le produzioni americane: mai fino a Prisma, di cui il 6 giugno sono in uscita su Prime Video tutti gli 8 episodi della stagione 2.

Prisma 2, che insieme alla prima stagione sarà ora distribuita a livello internazionale da Beta Film, conferma in pieno l'ottima impressione che avevamo avuto al debutto di questa serie. Per spiegarci meglio seguiteci in questa recensione di Prisma 2, che inizia con la sintesi della trama senza spoiler.

Di cosa parla Prisma 2

La seconda stagione inizia da dove era si era interrotta la prima, con quell'incontro sul pullman tra Andrea e Daniele e tutto ciò che quella rivelazione comportava, dopo mesi di flirt via messaggi senza che Daniele sapesse con chi stava chattando.

Ma Daniele è anche colui che ha "rovinato" la storia d'amore incipiente tra l'altro gemello Risorio, Marco, e Carola: il video di Carola e Daniele che fanno sesso alla festa è diventato di pubblico dominio, rovinando in realtà la vita soprattutto ai protagonisti involontari.

E poi ci sono gli altri ragazzi che abbiamo conosciuto - da Ilo e Vitto a Nina, Jun, Micol e Zelia - e altri che conosceremo insieme a loro. Tra le lezioni di scuola, la piscina e le feste, vedremo come si evolvono le storie di questi giovani di Latina, animati dal fuoco sacro della loro età (e beati loro). Per ora ci fermiamo qui, con il trailer della nuova stagione, ma oltre proseguiamo con il nostro parere su Prisma 2 (spoiler: è positivo).

Quanto è bella questa serie italiana

Le serie tv sulle storie di adolescenti - con i loro amori, i loro drammi, i loro sogni e le loro ingenuità - possono piacere o non piacere: a noi, come detto, piacciono da parecchi anni, ma non è obbligatorio amare questo genere.

Allo stesso modo, si può essere progressisti o tradizionalisti rispetto alle dinamiche, ai temi e ai valori delle nuove generazioni, anche in questo contesto storico. Tradotto: la potete pensare bene o male dei giovani e dei loro discorsi su identità di genere, fluidità (o promiscuità, se siete conservatori) sessuale ecc.

Su una cosa però pensiamo sia impossibile dissentire: Prisma 2 è un teen drama di un livello pazzesco, capace di raccontare i ragazzi nati dopo il 2000 e che oggi si avvicinano alla maturità con un'autenticità impressionante.

Ludovico Bessegato, che ha scritto insieme a Francesca Scialanca la serie e che firma personalmente la regia, ha dato vita a un prodotto televisivo di livello pazzesco, sotto ogni punto di vista.

Dall'interpretazione degli attori alla fotografia, dai dialoghi alla colonna sonora, dai tempi del racconto alla scelta di ogni singola immagine, Prisma 2 conferma tutto quanto di positivo aveva già fatto notare nella prima stagione.

Tant'è che, appunto, si rimane quasi increduli di fronte alla pura italianità di questa serie, che sembra uscita dai migliori studios di Hollywood per andare a farsi un bagno di realtà nel Mar Tirreno e approdare a Latina. Insomma, Prisma è già diventato il metro di paragone a cui dovranno, o dovrebbero rifarsi tutti i futuri teen drama di casa nostra.

Voto: 8.4