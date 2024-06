Prisma 3 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Due anni dopo la prima sfavillante stagione, sono usciti oggi gli 8 episodi della seconda magnifica stagione di Prisma, la serie tv italiana di Prime Video creata e diretta da Ludovico Bessegato che parla di un gruppo di giovani di Latina.

E se siete qui è perché anche voi vi siete posti, durante o alla fine della visione di Prisma 2, se ci sarà Prisma 3, ovvero una terza stagione. Ecco cosa sappiamo finora.

Prisma 3 ci sarà?

Come detto da Bessegato in un'intervista a Comingsoon, non c'è al momento una conferma ufficiale per la terza stagione, che dipenderà come sempre dal successo che riscuoterà presso il pubblico la seconda stagione. Ma anche, come appunto spiegato da Bessegato, dalla volontà sua e della cosceneggiatrice Francesca Scialanca di raccontare altre storie su questo universo di persone e personaggi.

Prisma 3 quando potrebbe uscire?

Se ci sarà quindi una terza stagione, bisognerà prima scrivere e poi girare e completare la produzione di questa serie, che ha anche la non indifferente complicazione di un attore che interpreta due personaggi spesso insieme nella stessa scena. Per questi motivi è ipotizzabile che l'eventuale Prisma 3 possa uscire tra il 2025 e il 2026.