Prova Prova Sa Sa 2, data di uscita e cast della nuova stagione dello show comico di Prime Video

Torna per la seconda stagione Prova Prova Sa Sa, lo show di Prime Video "cugino di LOL" in cui un gruppo di comici, guidati da Frank Matano, si sfida a colpi di improvvisazione. Di seguito il trailer e tutte le informazioni, dalla data di uscita ai nomi del cast di Prova Prova Sa Sa 2.

Quando esce e quanti episodi ci sono in Prova Prova Sa Sa 2

La seconda stagione è composta da quattro episodi più un episodio speciale: la serie comica sarà disponibile su Prime Video dal giorno 26 ottobre.

Chi c'è e come funziona Prova Prova Sa Sa 2

In ogni puntata, i quattro comici protagonisti affrontano giochi e si esibiscono in sketch e sfide sempre diverse, scelte dal conduttore e dal pubblico. Il cast di quest'anno prevede in totale nove performer che si alternano nelle varie puntate: tornano Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, mentre debuttano in questo show Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi e Francesco Arienzo.

In ogni appuntamento anche una nuova challenge: "La sorpresa Sa Sa", un’enorme scatola che nasconderà un ospite misterioso, svelato solo a fine puntata, con cui uno dei comici protagonisti dovrà improvvisare un gioco.

Prova Prova Sa Sa è prodotto da Endemol Shine Italy per Prime Video ed è basato su Whose Line Is It Anyway?, format di successo e pluripremiato creato da Dan Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions.

Il trailer di Prova Prova Sa Sa 2

E ora guardiamo il trailer della nuova stagione in uscita il 26 ottobre.