Le pubblicità sulle piattaforme streaming sono la (prevedibile) fine di un'era

Anche Prime Video "cede" alla pubblicità

Il fatto che anche Amazon, dopo Netflix, Disney+ e non solo, si sia "arresa" alla necessità di inserire le pubblicità nella visione dei propri contenuti in streaming su Prime Video è la palese rappresentazione della fine di un'era, televisivamente parlando, con un cambio di scenario che per certi aspetti pare un ritorno al passato.

In pratica, tutte le principali piattaforme di streaming sono arrivate alla conclusione che gli spettatori debbano essere messi di fronte alla scelta se pagare sensibilmente di più gli abbonamenti per continuare la visione di film e serie tv senza interruzioni pubblicitarie, oppure se "sorbirsi" la pubblicità com'è sempre avvenuto da che esiste la tv commerciale.

Ciò significa che, in molti casi (e sarà interessante vedere quali saranno le scelte dei consumatori tra piattaforma e piattaforma) torneremo a vedere film e serie con le pubblicità come "ai vecchi tempi" della televisione "normale". Il che, a volerla vedere con ironia e ottimismo, può anche significare che finalmente potremo andare in bagno o a prendere uno snack senza dover aspettare il momento giusto per interrompere la visione, proprio come si è sempre fatto con la tv.

E del resto la tendenza di Netflix, Prime & co. a copiare la cara vecchia televisione era già in atto con la scelta sempre più frequente di rilasciare le serie tv con puntate a uscita settimanale, privandoci del (malsano?) piacere del binge watching.

Ma in realtà, a ben vedere, era naturale che si arrivasse a questo punto. Per anni le piattaforme streaming hanno retto il proprio business sul fatto che sempre nuove persone si sarebbero abbonate per pagare con quei soldi le spese di show già prodotti sostanzialmente in perdita. Ma con la saturazione di un mercato, peraltro sempre più agguerrito, era ovvio che questo schema saltasse, rendendo assolutamente necessario l'ingresso di nuove forme di guadagno per le piattaforme che altrimenti sarebbero destinate a fallire.

Sono quindi arrivati gli aumenti agli abbonamenti, la "battaglia" di Netflix contro le password condivise tra amici e familiari non conviventi, e infine è arrivato l'obbligo di aprirsi agli investitori e alle loro pubblicità che interromperanno la visione dei nostri film e delle nostre serie tv come è sempre successo in tv. L'epoca d'oro in cui con pochi euro e qualche amico avevamo a disposizione un flusso ininterrotto (e legale!) di film e serie tv da guardare, in sostanza, è finita. Almeno fino alla prossima rivoluzione.