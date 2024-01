Reacher 2, la spiegazione del finale di stagione della serie tv Prime Video

La seconda stagione di Reacher si è conclusa come era iniziata (e come era successo nella prima stagione): in modo estremamente soddisfacente, con quel senso di giustizia che l'espressione "lieto fine" non rende abbastanza. Ecco dunque il riassunto (o recap) e le nostre spiegazioni di Soldatino (titolo originale Fly Boy), ottavo e ultimo episodio di questa esaltante Reacher 2.

Come inizia l'ultima puntata di Reacher 2

Il nostro grande gigante poco gentile si è consegnato agli uomini di Langston, l'ex poliziotto capo della sicurezza della New Age, che di nascosto dalla sua stessa azienda ha organizzato il colpo per consegnare allo spietato A. M. i software necessari per armare 65 missili con l'infallibile Little Wing.

Reacher ha fatto (temporaneamente) credere a Langston che Neagley è stata uccisa e che lui è l'ultimo testimone ancora libero, ed è andato nella tana del nemico dove si trovano anche Dixon e O'Donnell, catturati dai cattivi e immobilizzati davanti a Reacher, anch'egli legato (ma con una puntina incastrata nello scarpone).

Che fine ha fatto Swan? Non ha mai tradito gli Special Investigators

Purtroppo si scopre che Swan è stato ucciso dagli ex poliziotti capeggiati da Langston perché voelva sventare il loro piano criminoso: se l'ex Investigatore Speciale risulta ancora vivo è perché Langston gli ha fatto prelevare dito e occhio per farlo firmare e accedere a vari documenti tramite scansioni biometriche.

A questo punto Reacher riesce quasi a far fuori tutti gli uomini di Langston solo a testate, ma quando il cattivo numero 1 spara alla gamba a O'Donnel il nostro omone si dà una calmata. Fuori, per fortuna, ci sta pensando Neagley.

Neagley entra in azione e scatena gli uomini del senatore

Che prima fa fuori le due guardie sul tetto senza sprecare neanche un proiettile, poi attira il guardiano all'ingresso fingendo di essere uno di quei ragazzini che lui aveva scacciato prima (mentre Neagley e Reacher erano in ricognizione) e lo ammazza a sorpresa, infine fa scattere in azione gli uomini del senatore Lavoy, a cui Reacher e compagni avevano chiesto aiuto in cambio del silenzio sulla partecipazione di Lavoy nell'affare Little Wing.

Langston fa la fine che meritava

Scatta quindi un raid, e Langston ci mette poco a capire che gli conviene scappare con un manipolo di colleghi e con Dixon e O'Donnel legati ai lettini. Ma mentre l'elicottero decolla sopraggiunge Reacher che si aggrappa al volo. Langston subito non se ne accorge e pianifica di far fare a Dixon e O'Donnel la stessa fine fatta fare agli altri Investigatori Speciali, ma poi in breve Reacher fa fuori tutti, salva Dixon che stava precipitando fuori, e quando l'infame Langston invoca pietà in cambio di informazioni viene scaraventato di sotto e si fa il volo finale che merita. E il suo cadavere viene anche inquadrato per togliere ogni dubbio.

Reacher e i suoi incontrano A. M., che fa la fine che merita

Reacher del resto sa che se c'è uno che può sapere dov'è previsto l'incontro con l'intermediario e gli ingegneri che gli devono spiegare il funzionamento di Little Wing, quello è il pilota dell'elicottero. E così i nostri eroi si fanno "gentilmente" portare in un posto innevato dove è atteso A. M. e la sua valigia con 65 milioni di dollari in titoli al portatore.

Il quale A. M. (o Azhari Mahmoud o qualunque altro pseudonimo con quelle iniziali) è infatti sorpreso quando alla porta gli apre il nostro caro Reacher, che lo interroga per sapere chi c'è dietro di lui, ma quando lui dice di essere solo un intermediario per qualcuno che non conosce Reacher, O'Donnel, Dixon e Neagley scaricano le loro armi addosso all'infame criminale. Ecco, a noi è rimasta quest'unica amarezza che non ci sia stato detto chi era il mandante di A. M., ma magari se ne riparla la prossima stagione.

E anche il senatore fa la fine che merita (nessuno frega Reacher)

Missione compiuta? Più o meno, perché a questo punto gli agenti del senatore puntano le armi contro Reacher e compagni, spiegando che il piano di Lavoy era di non lasciare testimoni scomodi del suo coinvolgimento.

Solo che nessuno frega Reacher, che con tutta la naturalezza del mondo risponde che aveva previsto tutto e infatti in quel momento sta arrivando la Sicurezza Nazionale che è stata informata di tutto e sta andando ad arrestare anche lo squallido senatore rampante. Mentre Reacher e i suoi se ne vanno il capo della Homeland Security gli chiede: "Tutto bene tutto bello ma i soldi con cui dovevano essere comprate le armi dove sono?". E Reacher, con una faccia da c..o grande come i suoi quadricipiti risponde tranquillo: "Quali soldi? Boh io che ne so...".

Persino i 65 milioni di dollari fanno la fine che meritano

Sì perché il bello di questa serie è proprio come soddisfa la sete di giustizia (che la realtà troppo spesso non soddisfa) dell'animo umano. E infatti anche i 65 milioni di dollari fanno una bella fine. Lo scopriamo nell'epilogo, quando vediamo tutti i buoni incrociati in questa stagione (o i loro parenti, come il fratello del poliziotto Gaitano Russo) ricevere delle belle somme in denaro.

Ovviamente tra i beneficiari non fanno eccezioni gli Investigatori Speciali: i figli e le famiglie di quelli uccisi e anche i figli di O'Donnel e il padre anziano di Neagley, mentre per Dixon è pronta una società con spese già pagate per avviare la sua attività in autonomia.

E Reacher? Beh lui si compra uno spazzolino nuovo. Anzi, Dixon gliene regala uno migliore, insieme a un'ultima volta a letto insieme prima dell'addio. E Neagley gli regala un bell'abbonamento triennale ai pullman di tutti gli USA, prima di salutarlo intimandogli di restare in con-tatto (ma senza tatto perché Neagley non sopporta di essere toccata).

Probabilmente, ciò significa che la cara Neagley tornerà anche in Reacher 3, ma per ora neanche questa possibilità ci rasserena. Siamo troppo tristi all'idea che per parecchi mesi non vedremo più il buon alan Ritchson dar vita a questo amatissimo personaggio.