Reacher 3 ci sarà: cosa sappiamo sulla prossima stagione della serie action di Prime Video

Con l'uscita di Fly Boy - Soldatino, ottavo e ultimo episodio della seconda stagione di Reacher, i fan di questa a nostro avviso esaltante serie tv action di Prime Video si interrogano sull'uscita di Reacher 3. Ecco quindi quello che sappiamo finora sulla terza stagione di Reacher.

Reacher 3 è già ufficiale e in produzione

Iniziamo da un dato di fatto: la terza stagione non è soltanto confermata, è già in produzione da mesi. Anzi, sarebbe in uno stato più avanzato se non fosse per i ritardi provocati dallo sciopero di attori e sceneggiatori negli USA che si è protratto nei mesi scorsi.

Di cosa parlerà Reacher 3? Le anticipazioni di Alan Ritchson

Alan Ritchson, il protagonista della serie, già da tempo condivide sul proprio profilo Instagram foto dal set di Reacher 3. In questa serie di scatti pubblicati a poche ore dall'uscita su Prime del finale di Reacher 2, Ritchson parla appunto delle difficoltà causate dal ritardo della produzione, visto che gli è toccato girare alcune scene di inseguimenti automobilistici nell'inverno invece che nell'estate di Toronto, in Canada.

Lo stesso Ritchson, in una recente intervista, ha detto che la terza stagione porterà Jack Reacher "in un nuovo mondo, che può non aver nulla a che fare con la sua famiglia, il suo passato: vive l'avventura e va bene così". Ritchson ha detto anche che nella terza stagione ci saranno "molte classiche storie di Reacher".

Considerando che Lee Child ha scritto 28 romanzi su Jack Reacher (più storie brevi), e che la prima stagione ha trasposto il primo libro ma la seconda è saltata direttamente all'undicesimo, è impossibile predire di quale romanzo Reacher 3 sarà l'adattamento. Ma dalle parole di Ritchson non possiamo escludere che la terza stagione copra più romanzi insieme.

Quando esce Reacher 3

Più facile, relativamente, ipotizzare quando uscirà la prossima stagione. Visto che la produzione è già avviata da settimane, si può ipotizzare che Reacher 3 possa uscire tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.