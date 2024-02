Regina Rossa 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Venerdì 27 febbraio sono usciti tutti e 7 gli episodi di Reina Roja - Regina Rossa, la serie tv spagnola di genere thriller poliziesco con protagonisti Vicky Luengo e Hovik Keuchkerian nei panni di un'improvvisata coppia di agenti speciali, o meglio con Jon Gutierrez nei panni dello "scudiero" della regina rossa Antonia Scott. Se avete già finito di vedere tutta la prima stagione, è probabile che vi stiate chiedendo se ci sarà una stagione 2 di questa serie tv. Ecco cosa sappiamo finora.

Regina Rossa 2 ci sarà?

Al momento non ci sono notizie ufficiali circa un rinnovo per una seconda stagione di Regina Rossa. Come al solito, molto dipenderà dal successo che la serie riscuoterà in tutto il mondo.

Va però ricordato che la serie è tratta dal romanzo omonimo del giornalista e scrittore madrileno Juan Gómez-Jurado, che ad Antonia e Jon ha dedicato non uno ma tre libri. La trilogia, infatti, oltre a Reina Roja comprende Loba Negra (Lupa nera) e Rey Blanco (Re bianco). Di conseguenza, il materiale per altre due stagioni c'è.

Quando uscirà Regina Rossa 2

Ancor più difficile sapere quando potrebbe uscire l'eventuale stagione 2 di Regina Rossa. In teoria, se la serie venisse confermata nelle prossime settimane e la produzione iniziasse nei prossimi mesi, si potrebbe ipotizzare l'inizio del 2025 come data di uscita di Regina Rossa 2.