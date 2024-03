Regina Rossa, dovete guardare subito la serie tv thriller spagnola di Prime Video

Il 29 febbraio 2024 è uscita la prima stagione completa, in totale 7 episodi, di Regina Rossa (titolo originale Reina Roja), serie tv spagnola Amazon Original tratta dall'omonimo romanzo di Juan Gómez-Jurado, con protagonisti Vicky Luengo e Hovik Keuchkerian. In poche ore la serie tv ha scalato la classifica dei contenuti più visti della piattaforma streaming di Amazon in Italia, dietro solo al fenomeno LOL Talent Show.

Un immediato successo più che meritato per questa produzione spagnola, che secondo noi va vista subito, in questi giorni di un piovoso fine inverno, approfittando del fatto che per una volta possiamo guardare una cosa all'inizio alla fine. Provando, appunto, quel pizzico di nostalgia per quando, solo pochi anni fa, il "binge watching" era la norma e le serie tv poliziesche-thriller erano forse più belle. Per spiegare questa nostra impressione, iniziamo con la sintesi senza spoiler della trama di Regina Rossa.

Di cosa parla Regina Rossa

All'inizio della serie vediamo questa giovane donna dai capelli scuri pericolosamente in piedi su una finestra aperta di un palazzo. E poi vediamo un grosso omone salire le scale di questo palazzo. Non vi sveliamo la dinamica del loro primo incontro, ma vi anticipiamo chi sono i nostri due protagonisti.

Lei è Antonia Scott, la donna più intelligente del mondo con un QI di 242, e lui è Jon Gutierrez, "un poliziotto, gay, basco", come lo inquadra Antonia al primo sguardo. Jon deve convincere Antonia a seguirlo da un uomo chiamato Mentor, e non vi diciamo come la convince ma comunque già vi farà capire quanto è buono Jon.

Mentor è a capo di un'agenzia segreta pagata dall'Unione Europea, che interviene segretamente quando non si possono applicare i metodi delle normali forze di polizia. Antonia lavorava per Mentor, poi se ne andò, ma ora serve il suo aiuto.

C'è da trovare un folle che se la prende con la progenie dei più ricchi di Madrid, ma non lo fa per soldi. Antonia deve scoprire chi è il colpevole, e Jon deve farle da scudiero se vuole che certi suoi peccati a fin di bene spariscano dai registri. E qui ci fermiamo, con il trailer ufficiale di Regina Rossa.

Perché Regina Rossa è una serie da non perdere

Reina Roja è una serie tv spagnola, e si vede. Perché dove non arriva con la CGI, con gli effetti speciali, arriva con il cuore di una narrazione che scorre limpida e perfetta. C'è la donna super intelligente, il poliziotto grosso (ma lui dice "forte") e giusto, l'agenzia segreta europea, il capo con la voce rauca, e c'è un caso chiaro da risolvere, con un cattivo da prendere. Il resto lo fanno le interazioni tra i personaggi, con i loro caratteri e le loro battute. La strana coppia di strani investigatori è assortita alla grande, in tal senso: lei così rigida, lui così ironicamente brontolone, entrano subito nel cuore.

Guardando Regina Rossa abbiamo avuto l'impressione di guardare una serie un po' fuori dal tempo, ma in senso buono. Perché non si preoccupa di seguire le mode né di emulare stili, ma si concentra su una storia intrinsecamente spagnola che cattura l'attenzione episodio dopo episodio. Un'operazione perfettamente riuscita, che a nostro avviso proseguirà anche in futuro. Sperando che mantenga sempre quella chimica e quella sensazione che tutto giri come deve.

Voto: 8.5