Regina Rossa, come finisce la prima stagione della serie spagnola di Prime Video

Se non avete visto il finale di Regina Rossa, la serie tv crime spagnola di Prime Video con Vicky Luengo e Hovik Keuchkerian, tratta dall'omonimo romanzo di Juan Gómez-Jurado, fermatevi qui perché questo articolo è pieno di spoiler.

Ma se invece siete arrivati al termine di questa secondo noi pregevolissima serie, nelle prossime righe riassumiamo e spieghiamo il finale di questa prima stagione che allude pesantemente a una speriamo imminente stagione 2. Con qualche accenno qua e là alle differenze con il romanzo da cui è tratta la serie.

Cosa succede nell'episodio finale di Regina Rossa

Nel settimo e ultimo episodio, intitolato Uno specchio, Antonia Scott e Jon Gutierrez si trovano a dover salvare non solo Carla Ortiz, la figlia del magnate che si è rifiutato di ammettere pubblicamente quanto fatto a un sindacalista pakistano, ma anche (e soprattutto) Jorge, il figlio di Antonia e di Marcos, di cui vediamo in flashback il momento in cui Mr. White gli sparò in testa dopo che questi aveva aperto la porta credendolo la babysitter che aveva dimenticato la giacca. Da lì il coma di Marcos e l'ossessione (secondo Mentor) di Antonia verso Mr. White.

Antonia prima organizza la sua fuga mascherata con i vestiti della tatuatrice Ladybug (e si rifiuta di ucciderne il padre che vorrebbe farla finita) e va dalla mamma di Jon a organizzare la fuga del figlio dall'ospedale dove è sorvegliato per aver provocato l'incidente grazie al quale Antonia è sfuggita all'arresto organizzato da suo padre, l'ambasciatore inglese che le ha tolto la custodia di Jorge. Antonia ha capito tutto e si fa promettere qualcosa (oltre a una pistola) da Laura Trueba, sapendo che in realtà il bambino ucciso e consegnato cadavere in taxi non è il suo ma quello della sua assistente. Un errore? Difficile.

Dopodiché torna dall'unico reduce di quella squadra della Polizia del Sottosuolo, che pur essendo cieco punta con sicurezza il dito su una cartina delle fogne di Madrid, indicando la possibile base di Ezequiel. La mamma di Jon fa la sua parte, e da brava aspirante "Breaking Bad" farmacista crea una pastiglia da far ingerire al figlio per indurgli un temporaneo ma critico abbassamento del battito cardiaco, così da farlo spostare in un reparto meno sorvegliabile e quindi fuggire, per riunirsi con la fantastica mamma. Che nel libro non aveva così tanto spazio come nella serie, visto che vive a Bilbao (e la tortilla la cucina Jon ad Antonia, non la mamma).

Insomma, i nostri due idoli si riuniscono a distanza tramite telefono nelle fogne di Madrid, con Antonia che capisce che lì sotto ci sono otto bombe che rischiano di attivare se inciampano in qualche cavo teso. La nostra Toni inizia a realizzare che c'è un piano più grande del "semplice" rapimento e omicidio dei rampolli dell'alta società madrilena. Quando, tra varie peripezie, arrivano vicini all'obiettivo senza perdere né la calma né la vita in qualche esplosione, i due si dividono i cattivi da prendere per genere: Antonia-Sandra e Jon-Fajardo.

Jon arriva proprio nel momento giusto: Carla era finalmente riuscito a colpirlo all'occhio con la scheggia di piastrella, e a iniziare a liberare Jorge, ma poi Fajardo si era alzato e stava per uccidere Carla dopo aver liberato il bambino, della cui morte non voleva comunque macchiarsi nonostante gli ordini di Sandra e di chi sta sopra di lei. Jon arriva nel momento giusto ma si fa fregare facilmente, poi sembra soccombere ma alla fine porta a termine la sua parte. Jorge dov'è?

Antonia affronta Sandra ma si rende conto che i suoi 17 proiettili non hanno grandi speranze di colpire il bersaglio, quindi li scarica più o meno a caso contro un muro e poi fa parlare la ragazza, provocandola per farla avanzare e seguendo il consiglio avuto in sogno dalla madre di fidarsi delle scimmie e di seguirle. Così facendo Antonia ottiene due scopi: ha la conferma che anche Sandra ha sopra di sé qualcuno che ne tira i fili per un piano più grande, all'insaputa almeno parziale di Fajardo, e porta la donna a far esplodere una bomba. Il tutto gestendo anche la comparsa di Jorge, che viene preso come ostaggio da Sandra e riesce a scappare tirandosi giù all'improvviso come in quel gioco "duck" insegnatogli dal nonno.

L'epilogo di Regina Rossa, spiegato

E siamo al lieto fine: i nostri eroi sono salvi, Carla Ortiz torna a casa e mette letteralmente a sedere il padre fa come dice lei, Alvaro torna da Laura Trueba mentre l'assistente fa una faccia strana, Jon torna al lavoro di poliziotto e viene accolto con un applauso che lo mette in imbarazzo, Antonia si ricongiunge con il figlio e dà una sistemata alla sua casa, invitando l'amico e la mamma a trasferirsi nell'appartamento al piano di sotto... Fine? No, anzi.

Perché a un certo punto Jon dice ad Antonia che il cadavere di Sandra non è stato trovato, quindi con tutta probabilità è ancora viva perché come abbiamo imparato "nessuno scompare nel vuoto, neanche se colpito da una bomba", a maggior ragione una con la sua intelligenza. E poi gli esami sui resti del cadavere della figlia di Fajardo nella tomba hanno confermato che si tratta proprio della figlia (come era sicuro anche l'ex collega di Fajardo), e quindi Sandra chi è?

Sandra è una che è stata assoldata per andare da Fajardo quando era in manicomio per lo stress causato proprio dal suicidio della figlia, e fingersi la figlia che in realtà aveva solo inscenato la propria morte per fuggire dal mondo. E così Fajardo "guarisce" e torna a lavorare, in missioni sempre più pericolose fino all'esplosione che ne aveva ufficialmente provocato la morte. Il tutto per dar forma al progetto di vendetta genitori-figli e citazioni di Ezequiel varie insieme a Sandra.

Ma appunto Sandra è a sua volta un burattino, e Antonia capisce di esserlo stata anche lei fin dall'inizio di questa storia. Si rende infatti conto che dietro il piano c'è proprio il maledetto Mr. White, che infatti ha disposto i luoghi delle bombe sulla cartina delle fogne per formare una W. E allora altro che lieto fine, qui Regina Rossa si conclude con il classico cliffhanger che ci fa sperare in una immediata conferma e avvio produzione della prossima stagione, ispirata a Lupa Nera, secondo romanzo della trilogia di Gómez-Jurado.