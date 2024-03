Ricky Stanicky è un film così stupido da essere esilarante

Il 7 marzo su Prime Video è uscito Ricky Stanicky, film diretto da Peter Farrelly, che con il fratello Bobby ha firmato la regia di capolavori comici come Scemo e più scemo, Kingpin e Tutti pazzi per Mary.

Nel cast ci sono invece Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler, e poi c'è John Cena che interpreta il personaggio che dà il nome al film. Lo interpreta proprio nel film, ma per capirci meglio iniziamo questa recensione dal riassunto senza spoiler della trama di Ricky Stanicky.

Di cosa parla Ricky Stanicky

Il prologo del film è ambientato ad Halloween 1999. Dean, Wes e JT sono tre ragazzini che hanno deciso di punire un vicino che non dà mai dolci ai bambini in costume che passano, lasciandogli un sacchetto di cacca incendiata che però dà fuoco alla casa.

I tre ragazzini, compreso il pericolo, chiamano la polizia, ma per non farsi beccare Dean ha una idea: lasciare lì una giacca con scritto un nome inventato. Ricky Stanicky, appunto, che negli anni diventa l’amico immaginario a cui i tre addossano le colpe e le responsabilità di ogni marachella o trasgressione.

E ora arriviamo al presente della storia. Dean e la sua fidanzata stanno organizzando la festa di “baby shower” per il figlio nascituro di JT e sua moglie, quando Dean riceve una chiamata da “Ricky” che dice di doversi sottoporre a un urgente intervento chirurgico. Le due donne “convincono” i compagni ad andare dal loro amico, ma in realtà a chiamare è stato Wes, per partire con i suoi amici alla volta di un concerto ad Atlantic City (una specie di Las Vegas in miniatura sulla costa est degli USA).

Dopo il concerto, mentre bevono qualcosa in un bar, i tre amici conoscono un personaggio piuttosto squallido che si chiama Rod e che per vivere fa uno spettacolo in cui reinterpreta canzoni famose incentrandole sul tema della masturbazione.

JT lo allontana bruscamente, Dean va a scusarsi e Rod gli dà il suo biglietto da visita. Che tornerà molto utile quando i tre dovranno tornare in fretta a casa per la nascita prematura del figlio di JT, dovendo dar conto dei sospetti sempre più pressanti dei loro cari che da anni sentono parlare di questo Ricky ma non l’hanno mai visto… e qui ci fermiamo, ma date uno sguardo al trailer del film.

Perché vedere un film del genere

Battute volgari, riferimenti sessuali, situazioni imbarazzanti, scene di una stupidità disarmante. Ma, come si suol dire... Ricky Stanicky ha anche dei difetti.

Perché sì, stiamo parlando di un film estremamente sciocco e non di un capolavoro, nemmeno della comicità. Però è impossibile negare che Ricky Stanicky faccia ridere, e pure tanto. Risate grasse, niente di sottile, ma basta saperlo prima.

Se state cercando un film per rilassarvi e divertirvi, potete star certi che Efron, Cena e gli altri vi regaleranno una serata di leggerezza e risate, in una storia ridicola ma ben scritta e ben interpretata. E almeno una volta ogni tanto va benissimo così.

Voto: 7.5