Ricky Stanicky, trailer e data di uscita della commedia Prime Video con Zac Efron e John Cena

Dopo aver vinto tre Oscar con Green Book e aver diretto un altro film drammatico come Una birra al fronte (su Apple TV+), torna alla commedia Peter Farrelly, che da solo e insieme al fratello Bobby ha firmato la regia di capolavori comici come Scemo e più scemo, Kingpin e Tutti pazzi per Mary.

Lo fa su Prime Video con Ricky Stanicky, film comico con Zac Efron (già diretto da Farrelly in Una birra al fronte) protagonista di una commedia vietata ai minori su uno scherzo fatto da bambini e finito male, e su una bugia durata decenni e andata troppo oltre. Ecco allora le informazioni su data di uscita, cast e trama, e infine il trailer ufficiale in italiano di questo Ricky Stanicky.

Quando esce Ricky Stanicky

Il film, della durata di 108 minuti, esce su Prime Video in tutto il mondo il giorno giovedì 7 marzo 2024.

Il cast di Ricky Stanicky

Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler guidano il cast, interpretando gli amici d'infanzia Dean, JT e Wes, che hanno inventato il personaggio immaginario e loro migliore amico Ricky Stanicky. John Cena interpreta l'imitatore di celebrità "Rock Hard" Rod, assunto dal trio per impersonare il loro amico immaginario che dà il titolo al film.

Nel cast anche Lex Scott Davis, Anja Savcic, Jeff Ross e William H. Macy (il protagonista della leggendaria Shameless). Ricky Stanicky è scritto da Jeff Bushell, Brian Jarvis, James Lee Freeman, Peter Farrelly, Pete Jones, Mike Cerrone.

Di cosa parla il film

Quando tre migliori amici d'infanzia fanno uno scherzo che va storto, inventano l'immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent'anni dopo aver creato questo "amico", Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l'inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo. Quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l'attore fallito e sboccato imitatore di celebrità "Rock Hard" Rod (John Cena) per dargli vita. Ma quando Rod si spinge troppo oltre con il ruolo attoriale che sognava da una vita, i tre iniziano a desiderare di non aver mai inventato Ricky.

Il trailer di Ricky Stanicky

Questo il trailer ufficiale del nuovo film comico di Peter Farrelly.