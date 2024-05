"Road House 2" ci sarà, le prime informazioni sul sequel del remake con Jake Gyllenhaal

Tra i vari annunci fatti dagli Amazon MGM Studios e Prime Video in occasione del primo Upfront di Amazon a maggio 2024, ce n'è uno che riguarda Road House, il remake del mitico film del 1989 Il duro del Road House con il compianto Patrick Swayze, sostituito 35 anni dopo nel ruolo del protagonista da Jake Gyllenhaal.

Diversamente da quanto credevamo (e forse speravamo), Road House avrà un sequel. Forte di un pubblico che si aggira intorno agli 80 milioni di telespettatori in tutto il mondo, il film, al momento senza un titolo ufficiale (quindi non sarà Road House 2) racconterà una nuova storia.

Di cosa parla il sequel di Road House

Jake Gyllenhaal torna nel suo ruolo di Dalton, ma i dettagli sulla trama del sequel sono ancora riservati. Probabilmente, tornerà anche Conor McGregor nei panni del cattivone Knox, da come si può intuire dal finale del film uscito a marzo 2024.

Quando esce il seguito di Road House

Al momento nessun annuncio ufficiale in merito: sicuramente non arriverà in streaming prima del 2025.