Road House, il classico mix di muscoli e risate funziona: ma serviva proprio McGregor?

Conor McGregor e Jake Gyllenhaal in Road House

Giovedì 21 marzo su Prime Video esce Road House, remake del celebre film d'azione del 1989 Il duro del Road House (ma il titolo originale era lo stesso) con il compianto Patrick Swayze, sostituito 35 anni dopo nel ruolo del protagonista da Jake Gyllenhaal.

Se state cercando un film divertente ma anche avvincente, questo Road House è secondo noi da mettere nella lista dei titoli da non perdere. Ciò al netto del fatto che non ci è particolarmente piaciuta la scelta di affidare il ruolo di cattivo pazzo (o uno dei tanti) al campione di arti marziali Conor McGregor (quello che qualche anno fa fu protagonista di un'aggressione a Francesco Facchinetti).

Prima di spiegare perché, al di là di McGregor, secondo il nostro giudizio Road House versione 2024 è un film che funziona alla grande, riassumiamo brevemente e senza spoiler la trama.

Di cosa parla Road House

In questo remake Dalton è un ex campioni di arti marziali miste, che dopo essersi ritirato dai circuiti ufficiali si guadagna qualche soldo partecipando a incontri clandestini all'ultimo sangue. Anzi, gli basta presentarsi per far sì che gli avversari si ritirino senza combattere, come nota una sera Frankie (nell'originale era un uomo di nome Frank), proprietaria di un locale nelle Florida Keys chiamato Road House.

Un posto anche carino, se non fosse che ultimamente alle solite risse tra ubriaconi si sono aggiunti una serie di violenze intollerabili, anche perché rischiano di mandare gambe all'aria il locale che Frankie ha ereditato dalla sua famiglia. E visto il timore che Dalton incute negli altri combattenti, Frankie prova ad assoldarlo come capo della sicurezza.

Lui dopo qualche "titubanza" accetta, e si trasferisce in Florida, dove trova una situazione effettivamente pericolosa. Stranamente pericolosa, come intuisce presto Dalton, che si trova invischiato in una faida sanguinosa che riporterà a galla i fantasmi del suo passato. Ci fermiamo per non spoilerare, ma potete guardare il trailer ufficiale di Road House 2024, qui sotto.

Perché vedere Road House, "nonostante" McGregor

Dopo il recente Mr. & Mrs. Smith, che da film è diventato una serie, Prime Video ha azzeccato un altro remake, questo se possibile ancora più rischioso. Perché Il duro del Road House è un film che nel suo genere è letteralmente di culto, e quindi il rischio di compiere un sacrilegio era altissimo.

Invece Doug Liman dirige questa nuova versione di Road House e la porta a casa tranquillamente. Con le citazioni e gli ammiccamenti all'originale ("nessuno vince mai in una rissa") e con un immaginario aggiornato il giusto rispetto alle nuove sensibilità di Hollywood.

Jake Gyllenhaal dà al suo Dalton, che qui si chiama Elwood e non James, una perfetta combinazione di muscoli - e che muscoli - e parole giuste, perfino gentili (che ci ha ricordato Reacher). Una profondità esaltata dai flashback di un incidente passato di cui porta ancora i segni addosso, e non fisicamente. Anche se non abbiamo capito la scelta di usare la telecamera dal suo punto di vista in una occasione per non ripeterla più.

Intorno al protagonista, tra scene d'azione e momenti divertenti, si muovono in armonia (cinematografica) tutti i personaggi, i buoni e i cattivi. Però, su questo punto, ci sentiamo di dire una cosa: era proprio necessario includere in questo film Conor McGregor?

Indiscutibili le sue doti come lottatore, ma uno che ormai fa notizia più per quando picchia malcapitati fuori dal ring (o quando viene accusato di violenze sessuali) che per la sua carriera sul ring ci è parso un tantino fuori luogo, anche rispetto alla filosofia del film. Anche considerato il suo ruolo di pazzo scatenato.

Voto: 7.5