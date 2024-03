Road House, la spiegazione del finale del remake Prime Video con Jake Gyllenhaal

Avete visto Road House, il remake con Jake Gyllenhaal del mitico film del 1989 con Patrick Swayze, e vi è rimasto un dubbio sul finale, in particolare su quella scena dopo l'inizio dei titoli di coda? Seguiteci nella nostra spiegazione del finale di Road House, che include anche un'ipotesi di sequel: ovviamente di qui in poi è pieno di spoiler.

Come finisce Road House

Dopo le mazzate prese da Knox (Conor McGregor) che con gli altri uomini al servizio dei Brandt hanno assaltato in massa il Road House, frenati solo in extremis dall'intervento dei poliziotti buoni chiamati da Ellie, Dalton aveva deciso di andarsene perché si era reso conto di essere finito in una questione molto più grande di un locale con una clientela violenta: e Frankie (Jessica Williams, fantastica anche in Shrinking) gli ha nascosto l'interesse dei Brandt per acquistare il terreno del Road House e completare l'ultimo tassello della sua speculazione immobiliare, perché sperava di resistere abbastanza a lungo da mandare a gambe all'aria tutto l'impero dei Brandt.

Ma mentre se ne va con il suo trolley Dalton nota che il negozio di Charlie e del suo papà Stephen è stato bruciato e loro sono finiti in ospedale, e capisce che è una ritorsione contro di lui, quindi semplicemente non può andare e cedere alla sua "paura". Quale sia questa paura lo spiega a Vince, il colpevole dell'aggressione a Charlie e Stephen.

Così, mentre gli rompe l'osso ioide condannandolo a rapida morte, spiega a Vince che "ho paura di ciò che succede quando qualcuno mi fa arrabbiare, qualcuno come te, e so cosa succede dopo". Prende il cadavere, si fa gentilmente dire dal motociclista non così tanto amico di Vince dov'è Brandt jr e decide di unirsi al meeting che quel criminale avrà con altri criminali che gli devono dei soldi.

E mentre fa un sonnellino finalmente ci viene mostrato come finiva quell'incontro che Dalton continuava a sognare, ovvero con lui che a un certo punto reagisce e mette al tappeto l'avversario, continuando a infierire anche quando questo era privo di sensi.

All'incontro ci sono anche i poliziotti corrotti dello sceriffo Big Dick, il padre di Ellie, e Dalton ci mette mezzo secondo per recuperare i soldi stendendo il vice sceriffo che li stava recapitando a Brandt. Quando si rianima, Dalton gli spiega la situazione e con la pistola del poliziotto spara al cadavere di Vince, giusto per confondere le indagini.

Dopodiché si prepara con un po' di esplosivi, ma arriva Big Dick a dirgli che deve andarsene altrimenti Brand ucciderà Ellie. Dalton prende "in prestito" la barca dell'ex di Ellie, e se ne va alla barca di Brandt dicendo di voler restituire i soldi. Ma appena sale sulla barca nega di averli, e crede che il rapimento di Ellie sia solo un bluff, ma in realtà Ben Brandt l'ha davvero sequestrata anche all'insaputa del padre, che non la prende benissimo.

Knox con un gommone si dirige anche lui verso la barca, e allora Dalton capisce che è il momento di far esplodere quello che si è portato dietro, per approfittare dello stordimento altrui e cercare Ellie mentre la barca affonda. La trova ma gli uomini di Brandt ancora non mollano e Dalton ha il suo daffare a tenerli a bada mentre lei cerca di mettersi in salvo e finisce sulla scialuppa motoscafo di Brandt.

Lo scontro finale Dalton vs Knox

Knox e Dalton si ritrovano a combattere sul gommone, e dopo aver fatto scivolare giù il pazzo, che resta comunque aggrappato, insegue Brandt che pensa bene di sfruttare la superiorità di mezzi e andare in scontro frontale. Dalton ovviamente si salva e si aggrappa al motoscafo e all'ultimo secondo salva Ellie, poi i due saltano giù mentre la barca va a tutta velocità a schiantarsi dentro il Road House. Anche Knox è ancora vivo e a nuoto torna a terra, intercettato però da Big Dick sulla sua barca. Knox ferma un auto e se ne va.

Al Road House stende ancora Ben Brandt, sempre più disperato, quand'ecco che arriva Knox per lo scontro finale. Volano colpi pazzeschi da una parte e dall'altra, ovviamente i muscoli vengono mostrati e usati a dovere in una scena effettivamente d'impatto. A un certo punto sembra che il cattivo prevalga, e ricompare quel verme di Ben che ordina a Knox di ucciderlo, ma il pazzo irlandese in tutta risposta uccide il suo datore di lavoro e torna alla lotta.

Alla fine Dalton sconfigge l'avversario piantandogli due paletti nel corpo a ripetizione tipo Ken Shiro. Tutto ferito e sanguinante vede la sua bella Ellie e arriva anche Big Dick, che in breve gli dice "vattene ora, tu non sei mai stato qui, ti copro io". "Vai, devi farlo" conferma Ellie.

L'epilogo del film

Frankie e la sua squuadra si mettono al lavoro per rimettere in piedi il Road House dopo i vari casini successi, e arriva persino un cliente che entra per consumare. Dalton, intanto, se ne va, ricevendo l'ultima lezione di Charlie sugli eroi che ogni tanto possono anche fermarsi dove sono invece di andarsene via. "Non sono un eroe" si schermisce lui "Ma neanche il cattivo" risponde lei salutandolo mentre il bus su cui lui sale parte... e un secondo dopo Stephen trova nella libreria la valigia di soldi sottratta al vice sceriffo. Titoli di coda e lieto fine? Non ancora.

La scena post credits di Road House con Conor McGregor

Perché dopo un paio di minuti di titoli di coda, con i nomi del cast e della produzione ecc, ecco che all'improvviso rivediamo Knox che picchia qualche medico e scappa in vestaglia dall'ospedale con le pudenda in bella vista: questa scena significa che Knox cercherà vendetta con Dalton e quindi ci sarà Road House 2? Secondo noi no, ma non possiamo escluderlo.